Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel centrée sur la Tanzanie - Déclare une perte avant impôt de 10,3 millions USD en 2023, contre un bénéfice de 6,0 millions USD en 2022. Le chiffre d'affaires augmente de 58 %, passant de 23,8 millions USD à 37,7 millions USD, tandis qu'aucun dividende final n'est déclaré pour 2022, contre 1,16 pence l'année précédente. Katherine Roe, directrice générale, déclare : "2022 a été une année charnière pour Wentworth, représentant l'aboutissement d'années de travail acharné. La demande croissante d'énergie en Tanzanie, la bonne performance continue des réservoirs de Mnazi Bay et le bilan impeccable de la sécurité opérationnelle ont tous contribué à la forte performance de 2022. [Le premier semestre de 2023 a continué dans la même veine, bien que nous nous attendions à ce que les résultats financiers de 2023 soient fortement influencés par le premier semestre". Plus tôt en juin, Wentworth a déclaré qu'elle était confrontée à "un certain nombre de préoccupations" concernant sa prise de contrôle par les Établissements Maurel & Prom SA lors d'une audience préliminaire en Tanzanie, à laquelle plusieurs parties gouvernementales tanzaniennes étaient présentes. En février, la société de production de gaz naturel axée sur la Tanzanie a déclaré que 75 % des votes exprimés lors de la réunion du tribunal soutenaient l'opération de rachat de 61,7 millions de livres sterling convenue au début du mois de décembre. L'opération a ensuite été approuvée par l'assemblée générale avec la même marge. Vendredi, M. Roe, PDG de la société, a ajouté : "Nous continuons à travailler avec M&C : "Nous continuons à travailler avec M&P et nos parties prenantes pour mener à bien l'acquisition. Nous pensons que cela représentera une valeur ajoutée considérable pour les actionnaires."

Edenville Energy PLC - Exploitant et développeur de mines axé sur l'Afrique - Annonce une perte avant impôts de 1,8 millions de livres sterling en 2022, en augmentation par rapport à 1,5 millions de livres sterling en 2021. Le revenu de la Tanzanie a augmenté de 74 %, passant de 105 228 GBP à 183 448 GBP. Le directeur général sortant, Nick von Schirnding, déclare : "2022 a certainement été une période difficile pour l'entreprise, mais le conseil d'administration n'a pas hésité à prendre des décisions difficiles au niveau de la direction et du conseil d'administration afin de trouver des moyens d'apporter de la valeur à ses actionnaires. Nous pensons que la récente recapitalisation de la société, ainsi que la poursuite prévue de l'exploitation de Rukwa avec le soutien de notre conseil d'administration expérimenté et renforcé, permettront de déterminer la meilleure façon de maximiser la production et le rendement, ce qui devrait conduire à une période fructueuse jusqu'en 2023."

Scirocco Energy PLC - Société d'investissement basée à Leeds, en Angleterre, axée sur les actifs des marchés européens de l'énergie durable et de l'économie circulaire - Déclare une perte avant impôts de 1,4 million de livres sterling en 2022, passant d'un bénéfice de 362 000 livres sterling en 2021. Ne déclare aucun revenu en 2022, comme en 2021. Alastair Ferguson, président non exécutif, déclare : "2022 a été une année de progrès stratégique pour le groupe, car nous avons travaillé à l'achèvement de la cession des actifs hérités, en particulier Ruvuma, et poursuivi le développement de la stratégie d'investissement dans l'énergie durable de l'entreprise. Le contexte macroéconomique continue de soutenir la nouvelle stratégie, car l'importance de fournir des solutions énergétiques sûres et durables pour le Royaume-Uni et au-delà devient de plus en plus évidente, tandis que la volatilité accrue des marchés du pétrole et du gaz, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a démontré la prudence du conseil d'administration et la décision des actionnaires de pivoter vers une stratégie d'investissement qui offre un profil risque/récompense mieux adapté à une entreprise de l'envergure de Scirocco et à sa capacité à fournir des rendements durables à long terme."

Firering Strategic Minerals PLC - opérateur du double projet de lithium-tantale Atex en Côte d'Ivoire - annonce une perte avant impôts de 180 000 euros en 2022, en baisse par rapport aux 2,3 millions d'euros. Un gain exceptionnel de 1,6 million d'euros a été enregistré sur un accord de complément de prix. Les frais financiers ont chuté de 79 %, passant de 1,4 million d'euros à 290 000 euros, tandis que les frais généraux et administratifs ont augmenté de 61 %, passant de 929 000 euros à 1,5 million d'euros. La société déclare qu'elle prévoit de commencer bientôt un programme de forage à la tarière de 11 000 mètres, le forage à la tarière devant précéder la campagne de forage à circulation inverse au cours du second semestre 2023. Yuval Cohen, directeur général, déclare : "L'année a été marquée par plusieurs faits marquants, notamment l'achèvement de la phase 1 de la campagne de forage au diamant, au cours de laquelle nous avons foré 19 trous avec succès, des pegmatites ayant été recoupées dans les 19 trous forés et une minéralisation de lithium visible dans 18 des 19 trous. Ces résultats ont été suivis par des intercepts de 64 mètres à 1,24 % d'oxyde de lithium, qui nous ont permis de mieux comprendre l'ampleur et le potentiel du projet Atex". Youval Rasin, président non exécutif, ajoute : "Avec plusieurs programmes de terrain en cours, je suis optimiste que l'équipe fera encore plus de progrès en 2023. L'engagement de la société en faveur de l'excellence et sa quête incessante de minéraux critiques témoignent de sa mission inébranlable qui consiste à fournir des minéraux d'origine éthique pour répondre à la demande de lithium à l'heure où le monde passe à une consommation nette nulle d'ici 2050."

