Les entreprises chinoises sont en pourparlers avec des investisseurs potentiels pour réduire leurs participations dans les fonderies de nickel indonésiennes dans le cadre des efforts visant à rendre leurs produits éligibles aux crédits d'impôt américains pour les véhicules électriques, a déclaré un responsable indonésien vendredi.

En vertu de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur les véhicules électriques (VE), les matériaux destinés aux VE ou aux batteries doivent être fournis par des entreprises détenues à 25 % au maximum par une "entité étrangère préoccupante", ce qui s'applique aux entreprises de Chine, de Russie, de Corée du Nord et d'Iran.

L'Indonésie, premier producteur mondial de nickel, a négocié avec Washington un accord sur les minéraux essentiels afin que son nickel puisse être inclus dans la chaîne d'approvisionnement reconnue par l'IRA.

Mais l'industrie du nickel de ce pays d'Asie du Sud-Est est dominée par des entreprises chinoises telles que Tshingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt et Lygend Resources and Technology.

Les entreprises chinoises approchent les entreprises indonésiennes et sud-coréennes en vue de partenariats potentiels dans les usines de lixiviation acide à haute pression (HPAL) en cours de construction et celles en phase de planification, a déclaré vendredi à Reuters Septian Hario Seto, ministre adjoint de coordination pour les affaires maritimes et d'investissement.

La lixiviation acide à haute pression est une méthode de production de nickel utilisé dans les batteries de véhicules électriques à partir de minerai de nickel.

L'objectif est de réduire la participation des entreprises chinoises et d'être éligible aux crédits d'impôt sur le marché américain, a déclaré M. Seto, qui supervise le secteur minier au sein du ministère de coordination, ajoutant que les entreprises indonésiennes cherchent également à obtenir des parts majoritaires dans de tels projets.

"La société chinoise agira en tant que fournisseur de technologie, les investisseurs indonésiens en tant que fournisseurs de minerai de nickel et les investisseurs coréens en tant qu'exportateurs", a-t-il déclaré.

Le Financial Times a rapporté jeudi que le gouvernement et l'industrie indonésiens sont en train de structurer de nouveaux accords d'investissement avec des entreprises chinoises en tant qu'actionnaires minoritaires.

M. Seto a déclaré qu'il s'agissait d'une démarche interentreprises, sans intervention du gouvernement.

Lors d'une visite à Jakarta la semaine dernière, le représentant américain Jose Fernandez a déclaré que les négociations entre les deux pays concernant l'accord sur les minerais essentiels progressaient de manière positive, mais il n'a pas donné de détails sur le calendrier. (Reportage de Fransiska Nangoy ; Rédaction de Christian Schmollinger)