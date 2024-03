(Alliance News) - GM Leather a annoncé jeudi avoir clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice de 2,0 millions d'euros, en ligne avec le résultat de l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 40,9 millions d'euros, contre 40,8 millions d'euros en 2022.

L'Ebitda est de 6,2 millions d'euros, contre 5,0 millions d'euros l'année précédente. La marge est passée de 12 % à 15 %. L'amélioration de la marge est principalement due à l'augmentation des ventes dans le segment du luxe et à l'internalisation du processus de production via la "Division Palladio".

L'Ebit s'est élevé à 3,9 millions d'euros, contre 3,3 millions d'euros l'année précédente.

La dette nette est passée de 15,4 millions d'euros au 31 décembre 2022 à 25,7 millions d'euros. L'augmentation est principalement attribuable aux investissements stratégiques dans l'unité commerciale "Palladium Division" et dans les matières premières. L'entreprise cite également des investissements dans la R&D, la production, la technologie et le développement durable réalisés au cours de l'année 2023 afin d'améliorer la proposition commerciale du groupe et d'accroître l'efficacité de la production et de l'environnement.

Le cours de l'action GM Leather a clôturé à 1,21 euro par action jeudi.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

