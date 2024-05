Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les installations pétrolières russes, envoyant des drones jusqu'à 1 500 km pour frapper une importante raffinerie de pétrole dans la région de l'Oural.

Vous trouverez ci-dessous une liste des raffineries et des terminaux pétroliers attaqués au cours du mois dernier :

GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT

Le complexe pétrolier, pétrochimique et d'engrais de Gazprom Neftekhim Salavat, dans la région ouralienne de Bashkortostan, a arrêté son craqueur catalytique après avoir été attaqué par un drone le 9 mai, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la situation.

Le craqueur catalytique fait partie de la chaîne de production d'essence responsable de 600 000 tonnes métriques de production à Salavat qui, au total, est capable de produire environ 1,5 million de tonnes d'essence par an.

La production des raffineries du complexe de Salavat s'élèvera à 6,498 millions de tonnes en 2023, soit environ 2,36 % de la production totale de pétrole en Russie.

TUAPSE

La raffinerie de pétrole de Rosneft à Tuapse, sur la mer Noire, a repris ses activités dimanche après une attaque de drone le 17 mai, a déclaré à Reuters une source industrielle au fait des activités de l'usine.

Les sources ont déclaré que les drones avaient endommagé une unité de production de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

L'usine de Tuapse, qui a une capacité de traitement de 240 000 barils de pétrole par jour, a également été touchée par un drone en janvier et a repris ses activités vers la fin du mois d'avril, selon des sources industrielles.

L'usine produit du naphta, du fioul, du gasoil sous vide et du diesel à haute teneur en soufre, et fournit du carburant principalement à la Turquie, à la Chine, à la Malaisie et à Singapour.

En 2023, l'usine a traité 9,322 millions de tonnes de pétrole brut, produisant 3,306 millions de tonnes de gasoil et 3,123 millions de tonnes de fuel.

VOLGOGRAD

Lukoil a redémarré la semaine dernière une unité de production clé de sa raffinerie de Volgograd, la plus grande du sud de la Russie, qui avait été fermée ce mois-ci après avoir été endommagée par une attaque de drone, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters lundi.

L'usine, dont la capacité de production est d'environ 300 000 bpj, a pris feu le 12 mai à la suite d'une attaque de drone, ont déclaré les autorités locales. Les sources ont déclaré que l'unité CDU-1 avait été endommagée lors de l'attaque.

PORT DE NOVOROSSIISK, TERMINAUX

Le terminal de produits pétroliers Importpischeprom, situé dans le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, a repris ses chargements de carburant le 18 mai, après avoir suspendu ses opérations à la suite d'une attaque de drone le jour précédent, selon des sources industrielles et des données de LSEG.

Novorossiisk est le plus grand port russe de la mer Noire et un débouché essentiel pour les exportations et le transit de pétrole brut et de produits pétroliers dans le sud de la Russie. Le terminal Importpischeprom exporte des produits pétroliers légers ainsi que des engrais et des huiles végétales.

Le 17 mai, une attaque de drone sur Novorossiisk a touché le terminal d'Importpischeprom et le port pétrolier de Sheskharis, selon des sources et une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Le port a été fermé peu après l'attaque, mais a repris les chargements de pétrole depuis le port pétrolier de Sheskharis et le terminal de fuel plus tard le même jour, selon des sources industrielles et les données de LSEG.

Novorossiisk charge également du pétrole en provenance du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, et traite des céréales, du charbon, des engrais minéraux, du bois, des conteneurs, des denrées alimentaires et des produits chimiques.

Les chargements de pétrole russe Urals, Siberian Light et Kazkahstan's KEBCO à partir de Novorossiisk sont prévus à 2,3 millions de tonnes (543 000 bpj) en mai.

SLAVYANSK

La raffinerie de pétrole de Slavyansk, située dans la région de Krasnodar, a été endommagée par une attaque de drone le week-end dernier, a rapporté lundi l'agence gouvernementale TASS, citant un responsable de la sécurité de l'entreprise.

La raffinerie a également pris feu samedi à la suite d'une attaque de drone. L'incendie a été éteint et il n'y a pas eu de victimes, a déclaré l'administration du district.

La raffinerie de Slavyansk est une usine privée d'une capacité d'environ 100 000 bpj.