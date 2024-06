Le producteur américain de pétrole et de gaz Devon Energy a perdu des offres d'acquisition d'au moins trois de ses pairs au cours des 12 derniers mois parce que ses actions n'ont pas été retenues comme monnaie d'échange, selon des personnes au fait des négociations.

Devon a manqué le boom des transactions dans le secteur en perdant face à ConocoPhillips l'accord de 22 milliards de dollars pour l'acquisition de Marathon Oil, en ne parvenant pas à battre l'offre de 12 milliards de dollars d'Occidental Petroleum pour CrownRock, et en courtisant sans succès Enerplus avant qu'elle ne soit vendue à Chord Energy pour 3,8 milliards de dollars, ont déclaré les sources ayant connaissance de l'affaire.

À l'instar de ses pairs, Devon s'est tourné vers la conclusion d'accords afin de gagner en envergure tout en forant davantage sur ses terres existantes. Elle a eu du mal à conclure une acquisition car les coûts de forage plus élevés et les problèmes de production ont rendu son action moins attrayante pour les cibles d'acquisition, ont déclaré les sources.

La plupart des grandes transactions récentes dans le secteur, y compris l'acquisition de Pioneer Natural Resources par Exxon Mobil pour 59,5 milliards de dollars et l'accord de Chevron pour 53 milliards de dollars sur Hess, ont été réalisées entièrement en actions.

Ces offres permettent de concilier les désaccords sur les prix avec les cibles d'acquisition dont les actionnaires sont réticents à retirer leur argent de peur que les prix de l'énergie ne remontent brusquement, mais qui sont heureux de renouveler leur participation dans une opération parce qu'ils veulent rester investis dans l'entreprise issue de la fusion.

Les cibles d'acquisition étaient toutefois sceptiques quant à la valeur des actions de Devon, ont déclaré les sources. Les actions de Devon ont sous-performé l'indice S&P 500 Energy de 16 points de pourcentage au cours des 12 derniers mois, selon les données de LSEG.

Andrew Dittmar, analyste principal à la société de conseil en énergie Enverus Intelligence, a déclaré que la faiblesse de l'action de Devon désavantageait l'entreprise par rapport à ses concurrents.

"Ils avaient moins de marge de manœuvre pour offrir des primes et surenchérir sur les prix demandés sans risquer de rendre l'opération financièrement dilutive pour eux-mêmes", a déclaré M. Dittmar à propos de Devon.

Un porte-parole de Devon s'est refusé à tout commentaire. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, le mois dernier, le PDG Rick Muncrief a déclaré que Devon avait placé la barre très haut en ce qui concerne les acquisitions qu'elle réaliserait.

"Pouvons-nous trouver quelque chose qui nous rende plus forts ? Dans ce cas, nous l'envisagerions sans aucun doute", a déclaré M. Muncrief.

Fondée en 1971, Devon exploite des formations de schiste, notamment dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, dans l'Eagle Ford au sud du Texas et dans le bassin de Williston dans le Dakota du Nord. La société a une valeur marchande d'environ 30 milliards de dollars.

Les doutes que nourrissaient les récentes cibles d'acquisition de Devon sont frappants compte tenu de la forte performance de ses actions à la suite de sa dernière grande opération. Lorsque Devon a fusionné avec son homologue WPX Energy dans le cadre d'une fusion par actions de 12 milliards de dollars au début de 2021, l'entreprise est devenue l'action la plus performante de l'indice S&P 500 cette année-là.

Pourtant, malgré la stratégie de Devon consistant à mener une politique de rigueur et à reverser des liquidités aux actionnaires, les problèmes de production et l'augmentation des coûts ont sapé la confiance des investisseurs, et le marché s'est récemment désintéressé de l'action Devon.

Parmi les problèmes de production, citons l'incendie d'une station de compression de gaz au Texas en janvier 2023, qui a mis l'installation hors service pendant plusieurs semaines.

NOUVEAUX OBJECTIFS

Selon les sources, le fait que Devon n'ait pas réussi à conclure un accord est également dû à sa discipline en matière de prix en tant qu'acquéreur, ainsi qu'à la concurrence accrue pour les actifs dans le secteur.

Certaines des sociétés que Devon n'a pas réussi à acheter étaient très chères ; Marathon Oil et Enerplus ont été vendues avec une prime moyenne par rapport à leur prix d'action inchangé qui dépassait d'environ 3 points de pourcentage la prime moyenne payée pour les sociétés pétrolières et gazières américaines cotées en bourse depuis le début de l'année 2023, selon les données d'Enverus.

"Certaines personnes ont l'impression que lorsqu'une entreprise fait une transaction, son concurrent doit faire de même, mais les entreprises intelligentes jugent chaque transaction sur ses mérites", a déclaré Kevin MacCurdy, directeur de la recherche en amont auprès de la société de conseil en investissement Pickering Energy Partners.

Si Devon devait bientôt donner une nouvelle chance à une acquisition potentielle, les banquiers d'affaires et les analystes estiment que les cibles logiques sont Permian Resources, Matador Resources et la société privée Mewbourne Oil, qui renforceraient toutes son empreinte dans le bassin du Delaware. Par ailleurs, si Devon souhaite renforcer sa position dans le bassin du Williston, il pourrait cibler la société privée Grayson Mill Energy, qui, selon Reuters, envisage des options de vente.

La société de rachat EnCap Investments, qui possède Grayson Mill, s'est refusée à tout commentaire. Permian Resources, Matador Resources et Mewbourne Oil n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Bryce Erickson, qui dirige le groupe pétrole et gaz de la société de conseil en évaluation Mercer Capital, a prédit qu'un accord pour Devon n'était qu'une question de temps, étant donné que l'entreprise a réussi à surmonter bon nombre de ses problèmes de production.

"Qu'elle soit réelle ou imaginaire, de mon point de vue, il y a une sorte de frénésie alimentaire - il s'agit d'acquérir ou d'être acquis", a déclaré M. Erickson.