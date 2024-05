Le developpeur prolifique de petrole et de gaz Double Eagle etudie la possibilite de vendre son dernier producteur base dans le bassin permien dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir plus de 6,5 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familieres avec le dossier.

L'equipe de Double Eagle devrait lancer un processus de vente du producteur au cours du second semestre de cette annee, ont indique les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractere confidentiel de l'affaire.

Les producteurs de petrole et de gaz cotes en bourse, y compris ceux qui operent deja dans la partie Midland du Permian ou se trouve Double Eagle Energy Holdings IV, devraient etre des acquereurs potentiels, ont ajoute les sources, tout en precisant qu'un accord n'etait pas garanti.

Si les negociations aboutissent, la vente de Double Eagle IV constituerait l'une des plus importantes transactions impliquant un producteur d'energie americain prive au cours de l'annee ecoulee.

Parmi les recentes transactions notables impliquant des producteurs prives, on peut citer le rapprochement de Diamondback Energy avec Endeavor Energy pour 26 milliards de dollars et l'acquisition de CrownRock par Occidental Petroleum pour 12 milliards de dollars en numeraire et en actions.

Une telle operation permettrait a l'equipe dirigee par les entrepreneurs petroliers Cody Campbell et John Sellers de toucher un nouveau pactole, puisqu'ils ont vendu leur troisieme version de Double Eagle a Pioneer Natural Resources pour un montant de 6,4 milliards de dollars en 2021.

Double Eagle IV, dont EnCap Investments est le principal investisseur, a leve 2,3 milliards de dollars depuis son lancement aupres d'investisseurs tels qu'Apollo Global Management, Elda River Capital et des membres de son equipe de direction.

Double Eagle, EnCap et Elda River se sont refuses a tout commentaire. Apollo n'a pas repondu immediatement a une demande de commentaire.

Le quatrieme gisement Double Eagle couvre environ 55 000 acres nets au Texas et devrait generer plus de 90 000 barils d'equivalent petrole de production nette d'ici la fin de l'annee, selon les sources.

L'activite de fusion et d'acquisition dans le secteur du schiste aux Etats-Unis a atteint des niveaux record l'annee derniere en raison d'une vague de mega-acquisitions, les societes d'exploration et de production cherchant a augmenter leur taille et a ajouter des sites de forage de premier ordre dans le cadre d'une vague de consolidation qui ne se produit qu'une seule fois par generation.

Parmi les transactions les plus importantes, citons le rachat de Pioneer par Exxon Mobil pour 60 milliards de dollars, l'acquisition en cours de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars et le rachat de Marathon Oil par ConocoPhillips pour 22,5 milliards de dollars, qui a ete annonce plus tot dans la journee de mercredi. (Reportage de David French a New York ; Redaction de Anirban Sen et David Gregorio)