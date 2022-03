Exclusif-Les USA compte sur l'assouplissement des sanctions contre le Venezuela pour s'assurer un approvisionnement en pétrole-sources

HOUSTON/WASHINGTON, 9 mars (Reuters) - Des responsables américains ont exigé que le Venezuela fournisse au moins une partie de ses exportations de pétrole aux Etats-Unis dans le cadre de tout accord visant à assouplir les sanctions sur le négoce du pétrole imposées au pays, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Le président américain Joe Biden a interdit mardi les importations de pétrole russe en représailles à l'invasion de l'Ukraine, augmentant ainsi la pression économique sur un allié clé du Venezuela.

Les diplomates américains se sont efforcés de trouver des sources d'énergie dans le monde entier pouvant aider à compenser l'interdiction des importations de pétrole et de gaz russes. Samedi, des responsables américains ont rencontré le président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas pour des entretiens bilatéraux, les premiers depuis des années.

Le Venezuela est soumis à des sanctions pétrolières américaines depuis 2019 et pourrait acheminer de nouveau du brut si ces restrictions étaient levées.

Les responsables américains ont clairement indiqué que leur priorité était de sécuriser les approvisionnements pour les Etats-Unis, ont déclaré les sources à Reuters.

Les responsables ont également dit à leurs homologues vénézuéliens que tout assouplissement des sanctions américaines serait conditionné au fait que le Venezuela expédie du pétrole directement aux Etats-Unis, ont-t-elles ajouté.

Les Etats-Unis n'avaient jusqu'à présent pas fait de demandes concernant la destination des cargaisons autorisées dans le cadre des dérogations aux sanctions.

Le Département d'Etat américain et la compagnie énergétique publique vénézuélienne PDVSA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. (Reportage Marianna Parraga à Houston et Matt Spetalnick à Washington; avec Vivian Sequera à Caracas et Gary McWilliams à Houston; version française Camille Raynaud)