IPO : La greentech Afyren compte s'introduire sur Euronext Growth Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de technologie dédiée à la transition énergétique (greentech) Afyren a annoncé jeudi avoir obtenu la veille l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui constitue la première étape de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris.

Fondée en 2012, Afyren est une société de chimie durable qui a déjà constitué un portefeuille de sept acides organiques intégralement biosourcés et d'un engrais naturel destinés à offrir aux industriels des produits naturels et bas carbone pour remplacer des ingrédients issus du pétrole. Son chiffre d'affaires a atteint 3,99 millions d'euros l'an passé, contre 2,32 millions d'euros en 2019. L'entreprise ambitionne de porter son chiffre d'affaires à plus de 150 millions d'euros en 2027.

"La réalisation de cette opération est soumise à des conditions de marché favorables et à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération constitué du document d'enregistrement, de la note d'opération relative aux valeurs mobilières offertes, et du résumé du prospectus", a précisé Afyren dans un communiqué.

