Ixico PLC - société d'analyse avancée spécialisée dans les neurosciences - Remporte un contrat de 48 mois d'une valeur de plus d'un million de livres sterling avec la Global Alzheimer's Platform Foundation. Ce contrat soutiendra l'essai Bio-Hermes 2 prévu par la GAP. "La société ne prévoit pas d'ajuster ses attentes en matière de performance pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2024 à la suite de l'obtention de ce contrat", ajoute-t-elle. " Dans le cadre de l'essai Bio-Hermes 2, IXICO mettra en œuvre son expertise pour qualifier environ 30 centres d'imagerie participants pour la collecte de TEP amyloïde et de TEP tau par imagerie moléculaire et de scans d'imagerie par résonance magnétique auprès d'environ 1 200 volontaires âgés de plus de 60 ans. Les volontaires seront soumis à un dépistage de la maladie d'Alzheimer préclinique, de la maladie d'Alzheimer prodromique ou de la démence légère de la maladie d'Alzheimer. IXICO fournira une lecture visuelle et une analyse quantitative pilotée par l'intelligence artificielle pour les trois modalités d'imagerie utilisées dans l'essai Bio-Hermès 2."

United Oil & Gas PLC - société d'exploration pétrolière et gazière possédant des actifs clés en Jamaïque et au Royaume-Uni - Accepte le règlement de la dette, pour un montant final de 839 200 USD. "Les termes détaillés du règlement resteront confidentiels", ajoute le communiqué. United Oil déclare qu'elle peut maintenant remplir les formalités administratives pour se retirer complètement de l'Égypte. L'entreprise peut ainsi concentrer ses efforts sur l'avancement de ses autres actifs, en particulier le programme de travail jamaïcain et le processus d'amodiation.

Hummingbird Resources PLC - société d'extraction d'or opérant au Mali, en Guinée et au Libéria - déclare que les travaux de forage au puits Sanioumale West North de la mine d'or de Yanfolila au Mali sont terminés. Elle ajoute que 2 223 mètres ont été forés dans 34 trous à circulation inverse. Dan Betts, directeur général et président exécutif par intérim, déclare que les résultats sont "prometteurs". Sur le gisement de Kabaya South, la société met à jour une ressource historique pour mieux "s'aligner sur le protocole du [Joint Ore Reserve Committee]". Hummingbird ajoute : "La modélisation et une estimation actualisée des ressources minérales pour les campagnes de forage à SWN et le réenregistrement des copeaux de forage de KS devraient être achevés au cours du second semestre de l'année et incorporés dans l'état des ressources de l'année prochaine. Le ciblage et la planification détaillés de l'exploration sont en cours, l'objectif étant de forer à la fin de la saison des pluies, au troisième trimestre de 2024."

Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère ayant des projets en Afrique du Sud et aux États-Unis - annonce les résultats des forages effectués dans le cadre du projet Bothaville NE, dans la province de l'État libre, en Afrique du Sud. Trois des quatre trous ont été complétés, le quatrième trou ayant été abandonné en raison d'une " structure géologique inattendue ". Lexington ajoute : "Les trois nouveaux forages réussis ont recoupé une minéralisation aurifère à environ 250 m au nord-ouest, au nord-est et au sud-est des forages historiques, élargissant ainsi considérablement la zone potentielle de minéralisation et indiquant la possibilité d'un système aurifère important".

Blackstone Loan Financing Ltd - société d'investissement en liquidation contrôlée - Remboursement de 23,0 millions d'euros par rachat partiel obligatoire d'un maximum de 24,8 millions d'actions. Environ 5,6 % des actions existantes seront rachetées. Le rachat sera effectué au prix de 0,93 EUR par action.

European Green Transition PLC - Société basée à Londres et axée sur le développement d'un portefeuille d'actifs verts à travers l'Europe - Conclusion d'un accord d'option exclusive pour l'acquisition d'un projet potentiel de crédits carbone à la ferme d'Altan à Donegal, en Irlande. EGT déclare que l'opération est conforme à son objectif de "cibler les actifs de l'économie verte en Europe ayant un potentiel de revenus". L'entreprise ajoute : "EGT va procéder à d'autres vérifications : "EGT mènera d'autres activités de diligence afin de déterminer les travaux nécessaires pour commencer à générer des crédits carbone à Altan. Au cours de la phase de diligence raisonnable, EGT s'engagera auprès de toutes les parties prenantes concernées pour s'assurer que le projet est conforme aux normes ESG de l'entreprise. Dans le cadre de l'option de 12 mois avec l'administrateur du propriétaire foncier d'Altan, EGT a versé une somme de 100 000 euros pour conclure l'accord d'option. EGT ajoute : "La société peut exercer l'option d'acquérir les droits de générer des crédits carbone à Altan après avoir terminé avec succès son examen de diligence raisonnable du projet de crédit carbone. EGT n'a pas l'intention d'acquérir le terrain, mais plutôt de générer des crédits carbone à Altan grâce à un modèle de partage des revenus entre EGT et le propriétaire du terrain. La société cherche à reproduire un certain nombre de projets mis en œuvre avec succès en Écosse. L'Écosse est à la pointe de l'Europe en matière de réhumidification des tourbières et restaurera 3 000 hectares de tourbières par an d'ici à 2025".

Aminex PLC - Aminex PLC - investissement dans le pétrole et le gaz en Tanzanie - Le ministère tanzanien de l'énergie accorde à la coentreprise Ruvuma une licence de développement de 25 ans sur la zone de découverte de gaz de Ntorya. Cette dernière doit entreprendre des études géologiques, géophysiques et géochimiques, forer un puits d'exploration dans les cinq ans suivant le début de la production et dépenser un minimum de 10 millions d'USD. Aminex détient une participation non exploitée de 25 %. L'entreprise ajoute : "La licence de développement de Ntorya a été attribuée pour une durée de cinq ans : "La zone de la licence de développement de Ntorya est adjacente à une région contenant des projets de GNL supergéants de classe mondiale, qui s'étendent du large de la Tanzanie aux eaux du Mozambique au sud. Les partenaires de l'entreprise commune ont l'intention de produire le gaz de Ntorya pour alimenter le marché intérieur du gaz en pleine croissance, ce qui contribuera à réduire la pauvreté énergétique et à stimuler la transition énergétique en Tanzanie. Un accord pluriannuel de vente de gaz a été signé au début de l'année avec la Tanzania Petroleum Development Corporation".

Botswana Diamonds PLC - Explorateur et développeur de projets centré sur l'Afrique - A obtenu quatre licences de prospection dans le Kalahari au Botswana. Botswana Diamonds ajoute : "Ces permis de prospection se trouvent dans la même zone générale que la mine de diamants Ghaghoo de Gem Diamonds Ltd, ainsi que le projet avancé KX36 de la société, en plus des cibles forables récemment annoncées.

Clontarf Energy PLC - explorateur de pétrole, de gaz et de minéraux avec des projets en Bolivie, au Ghana et au Tchad - lève 300 000 GBP par le biais d'un placement de 857,1 millions d'actions au prix de 0,035 pence chacune. Le produit net du placement sera utilisé pour faire avancer les projets de lithium de Clontarf en Bolivie et dans les pays voisins, ainsi que pour des projets pétroliers au Ghana, en Australie et ailleurs, et pour des besoins généraux de fonds de roulement.

