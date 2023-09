(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse mercredi matin suite à l'annonce faite hier par l'Arabie Saoudite et la Russie de prolonger les réductions de production de pétrole jusqu'à la fin décembre.

"Alors que les prix du pétrole ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis novembre après que l'OPEP+ a prolongé les réductions de production jusqu'à la fin de l'année, on craint de plus en plus que la hausse des prix du pétrole, à laquelle nous assistons depuis juin, ne jette les bases du récent ralentissement des prix et ne maintienne l'inflation à des niveaux élevés pendant plus longtemps. Cette crainte se reflète dans la forte hausse des rendements obligataires des gilts britanniques et des treasuries américains hier, tandis que le dollar américain a également atteint son plus haut niveau depuis six mois", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"La hausse des rendements et des prix du pétrole complique également le défi auquel sont confrontées les banques centrales dans leur lutte pour contenir l'inflation et la ramener vers le taux cible de 2 %", a ajouté M. Hewson.

Ainsi, le FTSE Mib ouvre en baisse de 0,3 pour cent à 28 562,00, le Mid-Cap est dans le vert fractionné à 42 023,740, tout comme le Small-Cap à 27 205,120 tandis que l'Italie Growth est en dessous de la parité à 8 876,90.

En Europe, le CAC 40 de Paris a cédé 0,7 %, le DAX 40 de Francfort a ouvert dans le rouge de 0,4 %, tandis que le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,8 %.

Sur le front macroéconomique, les commandes industrielles en Allemagne ont chuté de près de 12 % d'un mois sur l'autre en juillet, ce qui est pire que les estimations du marché qui tablaient sur une baisse de 4,0 % et après une croissance révisée à la hausse de 7,6 % le mois précédent, selon les données publiées par l'Office fédéral de la statistique mercredi.

Il s'agit de la première baisse des commandes industrielles depuis mars et du rythme le plus élevé depuis avril 2020, entraînée par la faiblesse des commandes à grande échelle.

Sur la liste des valeurs sûres, Telecom Italia est en tête de liste, avec une hausse de 1,1 pour cent. Il est suivi par Stellantis - en hausse de 1,0 % - et Saipem et Eni, dans le vert de 0,6 % et 0,4 %.

Prysmian et Mediobanca, en minorité, ont clôturé le segment haussier, dans le vert de 0,2 % et dans le vert fractionnaire, respectivement.

Prysmian a déclaré mardi avoir signé avec Marinus Link Pty Ltd, une filiale du gestionnaire de réseau de transport australien TasNetworks, un accord de réservation de capacité pour une redevance de réservation de capacité pouvant aller jusqu'à environ 90 millions d'euros, pour une nouvelle interconnexion électrique entre la Tasmanie et l'État de Victoria.

L'accord prévoit, entre autres, la garantie par le gouvernement du Commonwealth d'une redevance de réservation de capacité pouvant atteindre environ 90 millions d'euros et la disponibilité continue de la capacité de Prysmian jusqu'à la signature du contrat final d'ici juillet 2024.

Assicurazioni Generali - dans le rouge de 0,2% - a placé mardi une nouvelle obligation Tier 2 libellée en euros arrivant à échéance en septembre, émise dans un format "vert" dans le cadre de son Sustainability Bond Framework.

Lors du placement de l'obligation, des ordres dépassant 1,1 milliard d'euros, "plus du double de l'offre, ont été recueillis auprès d'une base très diversifiée d'environ 180 investisseurs institutionnels internationaux, y compris une présence significative de fonds ayant des mandats durables/ISR", a ajouté Generali.

BPER Banca ouvre en baisse de 0,2 pour cent. Mardi, elle a annoncé qu'elle avait achevé le placement de l'émission d'obligations senior non préférées de 500 millions d'euros avec une maturité de six ans et la possibilité d'un remboursement anticipé après cinq ans, destinée aux investisseurs institutionnels.

Confirmant le fort intérêt du marché pour BPER Banca, l'émission a recueilli plus de 1,3 milliard d'euros d'ordres de la part d'environ 130 investisseurs.

Du côté des valeurs moyennes, Anima Holding a ouvert dans le rouge de 0,3% après avoir annoncé mercredi que les entrées nettes d'actifs sous gestion en août étaient positives à 256 millions d'euros. En prenant en compte les proxys d'assurance de la branche I, négatifs de 1,12 milliards d'euros, la collecte nette totale du mois est négative de 866 millions d'euros, et négative de 742 millions d'euros depuis le début de l'année.

À la fin du mois d'août, le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait à environ 188,2 milliards d'EUR, contre 182,8 milliards d'EUR au 31 août 2022.

GVS est en baisse de 1,0 pour cent. Mardi, elle a annoncé un bénéfice net de 7,3 millions d'euros pour le premier semestre, contre 32,4 millions d'euros au 30 juin 2022. Les revenus consolidés de la période se sont élevés à 213,4 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport à 166,6 millions d'euros en 2022.

Du côté des petites capitalisations, Olidata prend la tête avec une hausse de 3,2 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait remporté un contrat Enel d'une valeur d'environ 5,0 millions d'euros par l'intermédiaire de sa filiale Sferanet.

Le contrat porte sur une solution de numérisation et de gestion des documents, a indiqué Olidata dans un communiqué.

Immsi, dans le rouge de 0,6 pour cent, a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé le rapport semestriel au 30 juin, faisant état d'un bénéfice net de 47,1 millions d'euros, en hausse de 27 pour cent par rapport à 24,4 millions d'euros au cours de la même période de 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,28 milliard d'euros, contre 1,07 milliard d'euros au premier semestre 2022.

Itway progresse de 0,9 % après le rouge de la veille après avoir annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec CLoudian, un éditeur de logiciels de stockage objet de classe entreprise. Comme l'explique Itway, ce partenariat vise à élargir l'offre d'Itway en matière de cybersécurité et de cyberrésilience. Le groupe Itway prévoit un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros au cours des deux prochaines années grâce à ses activités dans les secteurs des fournisseurs de services, de l'administration publique, de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de la banque et de l'assurance.

Piquadro progresse de 2,2%. La société, qui poursuit son programme de rachat, a récemment annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions entre le 28 août et le 1er septembre pour une valeur totale d'environ 67 000 euros.

Le groupe Giglio - qui ne fixe pas encore ses prix - a annoncé mardi qu'il avait réduit sa perte semestrielle à 900 000 euros, contre une perte de 1,6 million d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 27,1 millions d'euros, contre 22,0 millions d'euros au 30 juin 2022, soit une hausse de 23 %.

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna - en hausse de 1,0 % - a déclaré mardi avoir enregistré un million de passagers en août.

Le chiffre mensuel de près de 1,06 million représente une croissance de 16% par rapport au chiffre pré-Covid d'août 2019 et de 11% par rapport à août 2022, mais reste légèrement inférieur au record de juillet 2023 de 1,07 million.

Parmi les PME, Digital360 est stable à 5,34 euros. La société a annoncé mardi avoir conclu, via sa filiale espagnole Digital360 Iberia SL, l'acquisition d'une participation de 51% dans Omnitel Comunicaciones SL, et de 55% dans AdjudicacionesTic SL, toutes deux basées à Madrid, avec la possibilité d'acquérir les actions restantes en 2026, conjointement à l'approbation des états financiers de 2025.

Intred n'est toujours pas cotée en bourse. Mardi, elle a conclu un accord-cadre pluriannuel avec Vodafone Italia pour la fourniture, dans le cadre de l'IRU (Indefeasible Right of Use), de sections de réseaux de fibres optiques appartenant à Intred.

La valeur du premier lot de fourniture, selon la société, s'élève à plus de 3 millions d'euros.

Alfonsino a baissé de 1,3 %, bien qu'elle ait annoncé mardi avoir conclu un accord de coopération avec Gruppo VéGé, le premier groupe de distribution moderne établi en Italie, composé de 32 sociétés membres situées dans toute l'Italie et exploitant plus de 3 000 magasins, dont des hypermarchés, des supermarchés et des Cash&Carry.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,8 %, le Shanghai Composite en hausse de 0,1 % et le Hang Seng en baisse de 0,1 %.

Parmi les marchés américains, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,6 % à 34 641,97, le S&P en baisse de 0,4 % à 4 496,83 et le Nasdaq a terminé en baisse de 0,1 % à 14 020,95.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0735 USD contre 1,0715 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2569 USD contre 1,2565 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 89,73 dollars contre 90,78 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 924,32 USD l'once contre 1 927,00 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, les ventes au détail de la zone euro sont attendues à 1100 CEST.

A 1300 CEST le taux hypothécaire à 30 ans, à 1430 CEST la balance commerciale, à 1545 CEST les PMI manufacturiers et des services. Dans la soirée, à 2000 CEST il y aura un discours de Logan de la Fed, et à 2230 CEST le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole.

Parmi les entreprises, les résultats de l'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna, Cellularline et Tod's sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

