L'Ukraine interdit toutes les importations en provenance de Russie

(Reuters) - L'Ukraine a interdit toutes les importations en provenance de Russie, l'un de ses principaux partenaires commerciaux avant la guerre - avec des importations annuelles estimées à près de 6 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros) - et a appelé les autres pays du monde à suivre son exemple et à imposer des sanctions économiques plus sévères contre Moscou.

"Nous avons officiellement annoncé aujourd'hui l'arrêt complet du commerce de marchandises avec l'Etat agresseur", a écrit samedi la ministre ukrainienne de l'Economie Ioulia Svyrydenko sur sa page Facebook.

"Il ne sera désormais plus possible d'importer des produits en provenance de la Fédération de Russie sur notre territoire."

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les échanges de biens et de services entre les deux pays étaient virtuellement inexistants, la décision de samedi fait de l'arrêt des importations une loi.

"Le budget de l'ennemi ne recevra pas ces fonds, ce qui réduira sa capacité à financer la guerre", a déclaré Ioulia Svyrydenko.

"Une telle décision de la part de l'Ukraine peut servir d'exemple à nos partenaires occidentaux et les pousser à renforcer les sanctions contre la Russie, notamment à mettre en place un embargo sur l'énergie et à isoler toutes les banques russes."

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a régulièrement appelé l'Occident à boycotter, entre autres exportations, le pétrole russe et à arrêter les exportations vers la Russie en raison de son invasion.

L'Occident a imposé de nombreuses sanctions contre la Russie, qui ont déjà isolé Moscou plus que toute autre économie de taille avant elle.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi que de nouvelles mesures allaient être annoncées.

