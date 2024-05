Le groupe indien Reliance Industries, qui exploite le plus grand complexe de raffinage au monde, a signé un accord d'un an avec le groupe russe Rosneft pour acheter au moins 3 millions de barils de pétrole par mois en roubles, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait du dossier.

Le passage aux paiements en roubles fait suite aux pressions exercées par le président russe Vladimir Poutine pour que Moscou et ses partenaires commerciaux trouvent des alternatives au système financier occidental afin de faciliter les échanges malgré les sanctions américaines et européennes.

Un accord à terme avec Rosneft permet également à la société privée Reliance de s'approvisionner en pétrole à des prix réduits, alors que le groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP+ devrait prolonger les réductions volontaires de l'offre au-delà du mois de juin.

Le groupe OPEP+, composé de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, dont la Russie, doit discuter des réductions de production lors d'une réunion en ligne le 2 juin.

L'Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde, est devenue le plus gros acheteur de brut russe par voie maritime depuis que l'Occident a interrompu ses achats et imposé des sanctions à Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. L'Inde a également payé le brut russe en roupies, en dirhams et en yuans chinois.

Les raffineurs indiens, qui appartiennent à l'État, se sont tournés vers les marchés au comptant pour le pétrole russe parce qu'ils n'étaient pas en mesure de finaliser les approvisionnements à terme pour cette année, comme l'a rapporté Reuters précédemment.

"L'Inde est un partenaire stratégique pour la compagnie pétrolière Rosneft", a déclaré la société russe dans une réponse par courriel aux questions de Reuters, ajoutant qu'elle ne commentait pas les accords confidentiels avec ses partenaires.

"La coopération avec les entreprises indiennes comprend des projets dans le domaine de la production, du raffinage du pétrole et du commerce du pétrole et des produits pétroliers.

Rosneft a également déclaré que les approches commerciales visant à déterminer la valeur du brut vendu sont les mêmes pour toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou contrôlées par l'État.

Reliance n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon les termes de l'accord, qui a pris effet au début de l'année financière indienne à partir du 1er avril, Reliance achètera deux cargaisons d'environ un million de barils de brut de l'Oural avec une option pour en acheter quatre autres chaque mois à un rabais de 3 $ le baril par rapport à l'indice de référence de Dubaï au Moyen-Orient, ont déclaré les sources.

Le raffineur achètera également une à deux cargaisons par mois de pétrole brut à faible teneur en soufre, principalement de l'ESPO Blend exporté du port russe de Kozmino, dans le Pacifique, avec une prime de 1 $ par baril par rapport aux cotations de Dubaï, ont ajouté les sources.

Reliance a accepté de payer le pétrole en roubles russes par l'intermédiaire de la banque indienne HDFC et de la banque russe Gazprombank. D'autres détails sur le mécanisme de paiement n'étaient pas immédiatement disponibles.

HDFC Bank et Gazprombank n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Article rédigé par Nidhi Verma, complété par Alexander Marrow à Londres et révisé par Florence Tan, Tony Munroe et David Goodman)