La Chine a demandé à ses compagnies pétrolières d'État d'ajouter 8 millions de tonnes métriques, soit près de 60 millions de barils, de pétrole brut aux stocks d'urgence du pays afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement, selon la société d'analyse Vortexa et des sources commerciales.

Le stockage, s'il est achevé, serait l'un des plus importants de ces dernières années en Chine et soutiendrait les prix mondiaux du pétrole qui sont déjà proches de leurs plus hauts niveaux depuis deux mois, alors que l'hémisphère nord est en pleine saison des voyages d'été.

Le programme de stockage s'étend de juillet à mars de l'année prochaine, et le volume total équivaudrait à quatre jours de traitement des raffineries nationales et à environ 220 000 barils par jour, d'après les calculs de Reuters.

La Chine importe actuellement environ 11 millions de barils de brut par jour.

Cinq entreprises pétrolières d'État - CNPC, Sinopec, CNOOC, Sinochem et Zhenhua Oil - ont été chargées de la constitution des stocks, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat, l'affaire n'étant pas publique.

L'administration nationale de l'alimentation et des réserves stratégiques de la Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La CNPC a refusé tout commentaire, la CNOOC n'a pas commenté immédiatement et les trois autres entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La Chine protège rigoureusement les informations relatives à ses stocks gouvernementaux d'urgence, ce qui rend difficile l'évaluation ou le suivi de ses niveaux de stocks.

Vortexa estime les réserves stratégiques de pétrole de la Chine à 290 millions de barils.

À titre de comparaison, la réserve stratégique de pétrole des États-Unis s'élevait à 372 millions de barils à la fin du mois de juin, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Après avoir ouvert son premier site de réserve dans l'est de la Chine en 2006, la Chine exploite aujourd'hui au moins une douzaine de bases SPR, principalement le long des côtes orientales et méridionales, dont certaines sont situées dans des cavernes souterraines. Le gouvernement loue également des sites commerciaux pour ses réserves.

Un nouveau parc de stockage appartenant à CNOOC dans la province de Shandong, centre de raffinage de la Chine, fait partie des bases de réserve qui recevront le nouveau cycle de stockage, ont ajouté les sources.

CNOOC, l'un des plus grands importateurs de pétrole russe du pays, a pompé plus de 10 millions de barils de mélange ESPO russe dans son site de réserve de 31,5 millions de barils de Shandong, dans la ville de Dongying, a rapporté Reuters en avril.

Par ailleurs, Zhenhua Oil construit un site de réserve de 3 milliards de yuans (412,46 millions de dollars) d'une capacité de 17,6 millions de barils de pétrole à Weifang, dans la province de Shandong, qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année, a rapporté cette semaine le quotidien Dazhong Daily, publié par le gouvernement de la province.