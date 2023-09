Paris (awp/afp) - Les mesures fiscales décidées par les membres de l'OCDE et ses principaux partenaires ont été "un élément clé" pour aider les ménages et les entreprises à faire face à la flambée inflationniste, écrit l'OCDE dans un rapport annuel publié mercredi.

Marquée par l'invasion russe en Ukraine, l'année 2022 a vu les prix des nombreuses matières premières s'envoler, imposant aux Etats d'agir pour soulager leurs économies affectées par une inflation au plus haut "depuis plus de dix ans".

Dans ce contexte, "les mesures fiscales ont constitué un élément clé des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises", souligne l'Organisation de coopération et de développement économiques dans son rapport intitulé "réformes des politiques fiscales 2023", de concert avec des subventions, des politiques de transferts financiers et le plafonnement des prix de certains biens essentiels.

Les politiques fiscales les plus courantes ont consisté à réduire les taux de TVA et de taux d'accises (un impôt indirect) sur les produits énergétiques, à indexer des seuils de tranches d'imposition sur l'inflation, et à réaliser des abattements et crédits d'impôts, relève l'institution basée à Paris qui a passé au peigne fin les politiques fiscales menées au sein de 75 pays.

Ces mesures ont augmenté le coût budgétaire: l'OCDE note que "bien que les réductions d'impôt temporaires soient avantageuses du fait de leur immédiateté et visibilité, leur nature souvent non ciblée a augmenté le coût budgétaire et a affecté les incitations à réduire la consommation énergétique", dans un contexte où les dettes publiques ont été gonflées par les plans de soutien lors de la pandémie de Covid-19.

L'urgence imposait de soutenir les ménages dans leur consommation d'énergies fossiles, mais les mesures fiscales ont aussi concerné la transition énergétique, note l'institution, et sont devenues "plus centrales" dans la politique fiscale depuis une décennie à mesure que les appels à la transition énergétique se font de plus en plus pressants.

"Malgré des prix de l'énergie élevés", un certain nombre de pays riches ont ainsi en parallèle augmenté les prix du carbone afin de soutenir la transition vers une économie à faible émission carbone", écrit l'OCDE qui se réjouit du récent vote de l'Union européenne d'un nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

En parallèle, l'institution met en avant la mise en place dans un nombre croissant de pays d'une taxation des "superprofits" d'entreprises ayant bénéficié de la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine, surtout dans le domaine de l'énergie, à l'image des producteurs de pétrole ou d'électricité.

afp/lk