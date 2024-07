La production de pétrole de l'OPEP a augmenté en juin pour le deuxième mois consécutif, selon une enquête Reuters réalisée mardi, l'augmentation de l'offre du Nigeria et de l'Iran ayant compensé l'impact des réductions volontaires de l'offre par d'autres membres et par l'alliance plus large de l'OPEP+.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a pompé 26,70 millions de barils par jour (bpj) le mois dernier, en hausse de 70 000 bpj par rapport à mai, selon l'enquête basée sur les données d'expédition et les informations provenant de sources industrielles. < PRODN-TOTAL>

Cette augmentation intervient alors que l'OPEP+, qui comprend l'OPEP et ses alliés tels que la Russie, a décidé le mois dernier de prolonger la plupart de ses réductions de production jusqu'à la fin de 2025 afin de soutenir le marché face à la faible croissance de la demande, aux taux d'intérêt élevés et à l'augmentation de la production américaine.

Le Nigeria a augmenté sa production de 50 000 bpj et l'Iran et l'Algérie ont enregistré des augmentations plus modestes à la suite de l'achèvement de la maintenance des champs pétrolifères. La baisse la plus importante, de 50 000 bpj, a été enregistrée en Irak, bien que le pays dépasse toujours son objectif OPEP+.

L'OPEP a pompé environ 280 000 bpj de plus que l'objectif implicite pour les neuf membres couverts par des accords de réduction de l'offre, l'Irak représentant toujours la majeure partie de l'excédent, selon l'enquête.

Parmi ceux qui ne sont pas tenus de réduire leur production, la production iranienne a atteint 3,2 millions de bpj. Cela correspond à un taux affiché en novembre 2023, qui était le plus élevé depuis 2018, selon les enquêtes de Reuters.

L'Iran vend du pétrole brut à 17 pays, a déclaré le ministre du Pétrole Javad Owji, cité par l'agence de presse semi-officielle Mehr News Agency mardi, indiquant que certains États pourraient ne pas honorer les sanctions américaines qui restent en place.

L'enquête de Reuters vise à suivre l'approvisionnement du marché et se base sur des données de transport maritime fournies par des sources externes, des données de flux du LSEG, des informations provenant de sociétés qui suivent les flux - telles que Petro-Logistics et Kpler - et des informations fournies par des sources au sein des compagnies pétrolières, de l'OPEP et des consultants. (Reportage complémentaire d'Ahmad Ghaddar ; rédaction de Jason Neely et David Goodman)