Un incendie déclenché par une attaque de drone ukrainien contre la raffinerie russe de Tuapse, sur la côte de la mer Noire, a contraint à une fermeture d'urgence de la raffinerie, ont déclaré deux sources au fait de la question.

L'incendie de la raffinerie, qui appartient à Rosneft, a été éteint, a rapporté vendredi l'agence de presse russe TASS.

Les défenses aériennes russes et la flotte de la mer Noire ont détruit 102 drones ukrainiens et six bateaux sans équipage au cours de la nuit, a déclaré le ministère russe de la défense.

Rosneft n'a pas commenté l'attaque.

Selon une source, les drones ont touché l'unité de production de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Tuapse, tandis que l'unité de distillation de brut (CDU) n'a pas été endommagée.

"Il n'y a pas eu de fumée noire pendant l'incendie. Cela signifie que c'est juste le gaz (GPL) qui a brûlé", a déclaré une source.

Il a ajouté que, d'un point de vue technique, il est possible de contourner l'unité de GPL et de redémarrer la raffinerie assez rapidement.

La raffinerie de Tuapse a interrompu le traitement et la production de pétrole à la suite d'un incendie provoqué par une attaque de drone le 25 janvier et est restée fermée pendant environ trois mois, reprenant ses activités à la fin du mois d'avril.

La capacité annuelle de l'usine de Tuapse est de 12 millions de tonnes métriques (240 000 barils par jour). Elle produit du naphta, du fioul, du gasoil sous vide et du diesel à haute teneur en soufre, et fournit du carburant principalement à la Turquie, à la Chine, à la Malaisie et à Singapour.

En 2023, l'usine a traité 9,378 millions de tonnes de pétrole brut, produisant 3,306 millions de tonnes de gasoil et 3,123 millions de tonnes de fuel.