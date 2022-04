La société chinoise CNOOC va lever jusqu'à 5,08 milliards de dollars en émettant des actions.

CNOOC, le plus grand producteur de pétrole offshore de Chine, a déclaré qu'il allait émettre entre 2,60 milliards et 2,99 milliards d'actions à un prix d'émission de 10,80 yuans par action, à destination d'investisseurs stratégiques et publics.

La société prévoit d'utiliser les recettes pour développer des projets en Guyane et en Chine, ainsi que pour ses besoins en fonds de roulement.

Les actions de CNOOC, qui sont cotées à Hong Kong, ont clôturé à 11,66 HK$ l'action vendredi.

(1 $ = 6,3610 yuans chinois)