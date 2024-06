Le Nigeria augmente le nombre de blocs pétroliers mis aux enchères dans le cadre de son cycle d'octroi de licences 2024 et prolonge la date limite de clôture de l'exercice en raison du vif intérêt suscité par l'offre, a déclaré jeudi à Reuters l'autorité de régulation du secteur pétrolier.

Le Nigeria a ouvert un cycle d'octroi de licences en avril, offrant un total de 19 blocs pétroliers onshore et en eaux profondes aux investisseurs. Cette offre a été élargie pour inclure 17 blocs supplémentaires en eaux profondes dans le cycle d'octroi de licences de 2024.

"Nous avons entrepris davantage d'activités exploratoires et, par conséquent, acquis plus de données pour élargir l'offre et repousser la date limite. Cela a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs", a déclaré Gbenga Komolafe, directeur de la Nigerian Upstream Regulatory Commission (NUPRC).

M. Komolafe a précisé que l'enregistrement, qui devait se terminer le 25 juin, a été prolongé de 10 jours. Les soumissions seront ouvertes le 8 juillet et clôturées le 29 novembre.

Le régulateur pétrolier cherche à approfondir l'exploitation des réserves de pétrole brut estimées à 37,5 milliards de barils et des réserves de gaz naturel estimées à 209,26 trillions de pieds cubes.

Elle a tenté d'adoucir l'offre en réduisant les droits d'entrée, appelés primes de signature, d'environ 200 millions de dollars par champ à 10 millions de dollars, en promettant un processus équitable et transparent et en autorisant les soumissions en ligne sur son site web. Les soumissionnaires ont également la possibilité de louer des unités individuelles de blocs pétroliers ou des groupes de blocs.

Le Nigeria cherche à stopper le flux d'investissements vers ses rivaux africains, l'Angola et la Namibie, en facilitant l'acquisition de blocs pétroliers.

Le Nigeria, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a vu sa production pétrolière chuter d'environ 2 millions de barils il y a dix ans à un peu plus de 1,4 million de barils par jour.

Les grandes compagnies pétrolières abandonnent les champs terrestres - sujets au sabotage et aux fréquentes demandes d'indemnisation en cas de déversement - pour se concentrer sur les champs en eaux profondes, où les perturbations sont moins fréquentes. (Reportage d'Isaac Anyaogu, édition de Frances Kerry)