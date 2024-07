L'autorité de régulation pétrolière du Nigeria a conclu un accord avec les producteurs pour permettre la vente de brut aux raffineurs nationaux aux prix du marché, mettant ainsi fin à un conflit d'approvisionnement qui avait tendu les relations avec les compagnies pétrolières internationales.

Le Nigeria dépend des importations pour la plupart de ses besoins en carburant en raison d'une capacité de raffinage insuffisante, bien qu'une raffinerie de 650 000 barils par jour construite par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, et opérationnelle depuis février, devrait le rendre autosuffisant et capable d'exporter.Un accord conclu mercredi fait suite à des plaintes de la raffinerie Dangote selon lesquelles les majors pétrolières entravaient les achats locaux de brut en exigeant des primes excessives ou en affirmant qu'elles n'avaient pas d'approvisionnements disponibles.

L'autorité de régulation Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) a déclaré dans un communiqué qu'elle ne pouvait pas permettre que la fixation des prix entrave le raffinage national.

"Nous ne permettrons jamais que l'étranglement des prix décourage l'optimisation de notre capacité de raffinage nationale", a déclaré Gbenga Komolafe, chef de la NUPRC, à l'issue de discussions avec les compagnies pétrolières regroupées au sein de l'Oil Producers Trade Section (OPTS).

Il a ajouté que le régulateur veillerait à ce qu'il n'y ait pas de "profit sur l'approvisionnement en brut", tout en précisant qu'il ne tolérerait pas de pertes dans la production pétrolière.

Afin de garantir la transparence, M. Komolafe a demandé aux producteurs et aux raffineurs de fournir des cotations mensuelles des prix des cargaisons de pétrole brut et des livraisons, et a déclaré qu'il incombait au régulateur de trouver un équilibre entre le développement en amont et une chaîne d'approvisionnement énergétique nationale durable.

En mars, le chef du NUPRC a rencontré les producteurs de pétrole et les raffineurs afin de remédier au manque d'accès des raffineries au pétrole brut produit localement.

L'OPTS n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.