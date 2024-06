L'activité manufacturière mondiale et le fret montrent des signes de reprise, après un ralentissement qui s'est installé au second semestre 2022 et a duré pendant la majeure partie de 2023, ce qui pourrait soutenir la consommation et les prix du pétrole plus tard en 2024.

Mais les indicateurs en provenance des États-Unis ont été plus mitigés et les fabricants de ce pays pourraient avoir des difficultés jusqu'à ce que la banque centrale commence à réduire les taux d'intérêt pour stimuler la consommation de biens durables coûteux.

Selon le Bureau néerlandais d'analyse de la politique économique (CPB), la production industrielle mondiale a augmenté de 1,6 % au cours des trois mois allant de février à avril 2024 par rapport à la même période de l'année précédente.

L'activité industrielle a augmenté relativement lentement mais régulièrement depuis le quatrième trimestre 2023 en stabilisant les prix des matières premières (World trade monitor, CPB, 25 juin 2024).

Le fret mondial a également commencé à augmenter, avec des volumes en hausse de 0,9 % entre février et avril 2024 par rapport à la même période de l'année précédente.

Les volumes de fret augmentent au rythme le plus rapide depuis le début de la récession à la fin de 2022, bien que la croissance soit faible par rapport aux trois décennies précédentes.

Graphique : Cycle mondial du fret

En Asie, le fret a augmenté plus fortement. Les conteneurs manutentionnés dans le port de Singapour ont atteint le chiffre record de 16,9 millions d'équivalents vingt pieds (EVP) entre janvier et mai 2024, contre 15,7 millions d'EVP l'année précédente.

L'indice boursier KOSPI-100 de la Corée du Sud, qui est fortement pondéré par les entreprises manufacturières orientées vers l'exportation, a atteint des sommets en 30 mois, alors que le cycle commercial s'oriente à la hausse.

Même au Japon, l'aéroport international de Narita a signalé que le fret aérien saisonnier avait augmenté en avril pour la première fois depuis plus de deux ans.

À l'autre bout de l'Eurasie, l'aéroport londonien de Heathrow a traité un volume record de 0,62 million de tonnes de fret aérien au cours des cinq premiers mois de l'année, le plus élevé depuis la période précédant la pandémie de 2019.

La situation aux États-Unis est beaucoup plus contrastée, avec une forte croissance du fret de conteneurs dans les ports, mais un fléchissement du fret interne par rail et par route.

Les neuf premiers ports à conteneurs américains ont traité près de 11 millions d'EVP au cours des quatre premiers mois de l'année, contre moins de 10 millions d'EVP il y a un an.

Le nombre de conteneurs transportés par les principaux chemins de fer a augmenté d'environ 10 % par rapport aux niveaux de l'année précédente, bien qu'il y ait des signes que le rebond s'est arrêté depuis le début de l'année 2024.

En revanche, le fret routier a continué à diminuer, bien que plus lentement qu'en 2023. Le ralentissement continu du transport routier explique probablement pourquoi la consommation de diesel a été étonnamment faible à la fin de 2023 et au début de 2024.

La force du dollar par rapport aux autres grandes monnaies encourage probablement les importations, tandis que les taux d'intérêt élevés freinent la demande de biens durables coûteux fabriqués dans le pays.

La production manufacturière américaine et les nouvelles commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des articles de transport volatils, un indicateur de l'investissement des entreprises, sont restées stables au cours de l'année écoulée.

La reprise s'avère beaucoup plus lente et plus inégale que prévu au début de l'année, ce qui pèse sur la consommation de diesel et les prix du pétrole.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Rédaction : Barbara Lewis)