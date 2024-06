La reprise du marché asiatique du fioul à haute teneur en soufre (HSFO), stimulée par la baisse des exportations du Moyen-Orient et les réductions de l'OPEP+, devrait s'essouffler car les exportations russes restent élevées et réduiront l'offre, selon des sources industrielles.

Le resserrement de l'offre a fait grimper les primes spot du HSFO et les marges de raffinage en Asie à des sommets de plus de neuf mois, augmentant ainsi les coûts pour les expéditeurs, les services publics et les raffineries qui utilisent ce carburant.

Les importations asiatiques de HSFO ont chuté ces dernières semaines, davantage de barils étant acheminés vers le Moyen-Orient ou y restant, afin de répondre à la hausse de la consommation d'électricité en été.

Les exportations mensuelles du Moyen-Orient, fournisseur clé, vers l'Asie sont tombées en dessous de 1,5 million de tonnes métriques en avril et en mai, contre plus de 2 millions de tonnes en mars, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Les réductions de production en cours de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ont également resserré l'offre de brut lourd acide des principaux producteurs tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, réduisant ainsi la production de mazout des raffineurs.

La vigueur récente du marché attirera également davantage de barils russes dans la région vers la fin du mois, ce qui atténuera les tensions actuelles, ont déclaré plusieurs négociants.

"Les fissures du HSFO devraient diminuer par rapport aux niveaux actuels car nous prévoyons que les exportations russes de HSFO resteront élevées à environ 600 000 barils par jour en juin", a déclaré Palash Jain, analyste pétrolier du Moyen-Orient au cabinet de conseil FGE, notant que plusieurs unités de raffinage russes ont repris leurs activités après les attaques des drones ukrainiens.

Emril Jamil, analyste chez LSEG Oil Research, a déclaré que si les réductions continues de l'OPEP ont soutenu le marché du HSFO en élargissant le retard mensuel et en renforçant la marge du produit, le marché s'affaiblira lorsque l'OPEP libèrera progressivement plus d'offre au cours du quatrième trimestre.

La déportation est une structure de marché dans laquelle les prix à court terme sont plus élevés que ceux des mois à venir, ce qui indique que l'offre est limitée.

Dimanche, l'OPEP+ a accepté de prolonger la plupart de ses réductions importantes de la production de pétrole jusqu'en 2025, mais a également prévu de commencer à réduire progressivement les réductions à partir d'octobre.

La hausse du fioul a montré des signes d'essoufflement cette semaine, avec des marges HSFO en baisse par rapport aux récents sommets.

La décote pour le craquage du HSFO à 380 centistoke (cst) par rapport au brut de Dubaï s'est accrue pour atteindre 6,50 dollars le baril plus tôt jeudi, contre environ 4 dollars à la fin du mois de mai, selon les données de LSEG.

La demande chinoise de HSFO en tant que matière première pour le raffinage a également reculé en raison de la récente hausse des prix, ont déclaré les négociants et les analystes.

Les importations de fioul en Chine ont dépassé les 2,2 millions de tonnes en avril, leur plus haut niveau depuis au moins 2020, alors que les raffineurs ont augmenté leurs achats et que les négociants ont importé davantage de cargaisons en provenance du Venezuela et de l'Iran. Les importations ont légèrement diminué en mai pour atteindre environ 2 millions de tonnes, selon les données de suivi des navires de LSEG et Kpler. (Reportage de Jeslyn Lerh ; Rédaction de Florence Tan et Janane Venkatraman )