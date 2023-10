Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole sont en légère baisse lundi, apaisés par les efforts diplomatiques et l'arrivée d'aide humanitaire à Gaza, même si les craintes d'un élargissement du conflit entre Israël et le Hamas ne sont pas écartées.

Vers 09H25 GMT (11H25 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre perdait 0,07%, à 92,10 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, baissait de 0,18% à 87,92 dollars.

"Les récents développements diplomatiques ont contribué à apaiser les tensions, apportant un certain espoir de désescalade dans la guerre", avance Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Le président américain Joe Biden et les dirigeants des principales puissances occidentales, avec lesquels il s'est entretenu, ont réitéré dimanche leur soutien à Israël, tout en appelant au respect du droit humanitaire international, selon un compte-rendu de la Maison-Blanche.

Tamas Varga, analyste chez PVM Energy, souligne que les investisseurs restent cependant prudents car la "question centrale est de savoir si cela deviendra un conflit régional".

Les craintes d'une implication des pays voisins dans la guerre étaient en effet à l'origine "de la récente remontée des prix du brut", les investisseurs craignant "qu'une guerre prolongée, qui pourrait s'étendre au Moyen-Orient, n'entraîne une réduction de l'offre sur le marché mondial du pétrole", explique M. Evangelista.

"La région compte plusieurs pays producteurs de pétrole, à savoir le Bahreïn, l'Irak, l'Iran, le Koweït, Oman, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis", poursuit M. Varga.

L'un des principaux risques pour le marché de l'énergie serait l'implication directe de l'Iran, soutien du Hamas et ennemi juré d'Israël.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a prévenu dimanche les Etats-Unis et Israël que la situation pourrait devenir "incontrôlable" au Moyen-Orient si ces deux pays ne mettaient "pas immédiatement un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza".

De leur côté, les Etats-Unis ont mis en garde l'Iran et des organisations armées alliées contre tout élargissement du conflit dans la région, avertissant qu'ils "agiront" en cas d'attaques contre leurs intérêts et Israël et annonçant un déploiement militaire renforcé.

"La situation reste volatile et les prix du pétrole resteront probablement soutenus et dominés par un risque de hausse", affirme Ricardo Evangelista.

Depuis l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre, le cours du Brent a pris environ 9% et celui du WTI 6%.

emb/ved/er