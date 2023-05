Londres (awp/afp) - Les prix du brut restaient presque stables mardi, les investisseurs pétroliers attendant de nouveaux développements dans les négociations aux Etats-Unis sur le dossier du relèvement du plafond de la dette.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, prenait 0,01% à 76,00 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait aussi 0,01% à 72,06 dollars.

Alors que plane la menace d'un défaut de paiement américain, la rencontre entre le président Joe Biden et le chef de l'opposition Kevin McCarthy n'a toujours pas permis de sortir du bras de fer tant politique que budgétaire qui les oppose à propos du relèvement du plafond de la dette.

"Aucune avancée n'a encore été réalisée, mais les investisseurs ne sont pas prêts à accepter le scénario catastrophe", affirme Tamas Varga, analyste chez PVM Energy.

Cependant, "même si les négociations sur le plafond de la dette et la perspective improbable que le gouvernement américain se retrouve à court de liquidités n'ont pas de répercussions directes sur la demande" de pétrole, le brut "est un actif risqué à détenir dans un portefeuille d'investisseurs", explique Jameel Ahmad, analyste chez CompareBroker.io.

Cela signifie que si les investisseurs s'inquiètent de plus en plus en l'absence d'accord sur ce dossier, à l'approche de l'échéance du 1er juin, "il faut s'attendre à ce que le pétrole soit l'un des premiers éléments" à être vendu, poursuit-il.

En attendant, les investisseurs pétroliers "parient sur un compromis mutuellement acceptable", avance M. Varga, "qui relèverait le plafond pour les quelques mois à venir seulement".

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, évoluait en légère baisse à 29,35 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché les 28,775 euros le MWh, un nouveau plus bas depuis près de deux ans.

"Une réduction significative de la demande de gaz a permis à l'Europe de naviguer confortablement l'hiver dernier malgré la réduction de la plupart des importations russes à la suite de la guerre en Ukraine", rappelle Edoardo Campanella, de UniCredit.

Mais les prix plus bas réduisent "les incitations des ménages et des entreprises à maîtriser leur consommation de gaz", poursuit-il, mettant en garde quant à une possible augmentation de la demande à long terme, en particulier si les conditions météorologiques sont moins favorables.

emb/js/sr