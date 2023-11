New York (awp/afp) - Les prix du pétrole, en décrue depuis trois semaines, sont remontés vendredi à la veille du week-end, les investisseurs se protégeant des risques du conflit au Proche-Orient et le marché anticipant une nouvelle prolongation des baisses de production de l'Opep+.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a gagné 1,77% à 81,43 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, a grimpé de 1,88% à 77,17 dollars.

"Avant le week-end, avec ce qu'il se passe au Proche-Orient, les investisseurs se couvrent car ils ne peuvent pas négocier" et rachète du pétrole, a expliqué John Kilduff d'Again Capital.

"Le marché était survendu plus tôt dans la semaine et il y a eu les déclarations du ministre du pétrole saoudien jeudi qui nous rappellent que l'Opep+ va peser" sur l'offre, a ajouté l'analyste.

Devant la baisse des cours, Abdel-Aziz Ben Salman a estimé que "les spéculateurs sont le problème, pas la demande. Les gens affirment que la demande est faible, mais c'est un leurre".

Des propos qui renforcent les attentes d'une nouvelle action de l'Arabie saoudite, chef de file de l'Opep, sur sa production et par extension celle du cartel.

La prochaine réunion ministérielle des membres de l'Opep+ est prévue le 26 novembre à Vienne, siège de l'alliance.

L'Arabie saoudite et la Russie avaient réaffirmé le week-end dernier qu'ils maintiendraient leurs baisses de production et d'exportation jusqu'à la fin de l'année, soit 300.000 barils par jour d'offre de pétrole et de produits pétroliers pour la Russie et une coupe de production d'un million de barils par jour pour l'Arabie saoudite.

Pour les analystes de DNB, il s'agit là d'une "reprise modérée" après les fortes ventes des deux dernières semaines, durant lesquelles les deux références mondiales du brut ont dévissé de 10%.

