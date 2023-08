New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont augmenté mardi, le marché réagissant à l'approche de l'ouragan Idalia sur la cote ouest de Floride mais aussi à la perspective d'une hausse de la demande de carburants pour le week-end de Labor Day aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a gagné 1,26% à 85,49 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a augmenté de 1,32% à 81,16 dollars.

Des indicateurs économiques américains ont signalé une détente du marché de l'emploi avec une nette diminution des emplois vacants dans le rapport JOLTS qui fait espérer un atterrissage en douceur de l'économie américaine sans nécessité d'un nouveau tour de vis de la Fed.

"Ces données ont soutenu le marché", a admis Phil Flynn de Price Futures Group. Elles ont fait fléchir les rendements obligataires qui eux mêmes ont fait baisser le dollar. Quand le billet vert faiblit, c'est avantageux pour les cours de l'or noir qui s'échange en dollars.

Mais selon Phil Flynn, le marché du pétrole a surtout réagi à l'approche de l'ouragan sur la Floride où des évacuations sont été ordonnées. "La tempête ne devrait pas avoir trop d'impact sur l'offre" et les raffineries mais "plutôt sur la demande, et de façon temporaire".

Se profilait aussi le week-end férié de Labor Day lundi qui donne souvent l'occasion aux Américains de cumuler quelques jours de vacances. "On s'attend à une forte augmentation de la demande" de carburants, a indiqué Phil Flynn. L'association automobile AAA a estimé que les déplacements cette année dans les airs et sur les routes seraient plus nombreux que l'année dernière.

"La hausse des prix de l'essence depuis la mi-juillet ne devrait pas décourager ceux qui veulent partir en vacances", indique l'organisation Triple A.

Le prix du gaz européen a fluctué après l'annonce d'une grève sur des sites de production de gaz naturel liquéfié en Australie. Mais il a finalement reculé (-10,16% à 34,51 euros le mégawattheure).

Des employés du géant de l'énergie Chevron vont entamer le 7 septembre une grève tournante - pendant laquelle les salariés alternent leurs débrayages pour perturber l'activité en minimisant leurs pertes de salaires - sur les sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'ouest de l'Australie, menaçant jusqu'à 5% des approvisionnements mondiaux.

Les grèves concernent les usines de Gorgon et Wheatstone dans l'ouest australien, selon le groupe américain. Cette région est stratégique pour la production de gaz naturel au niveau mondial.

