Londres (awp/afp) - Le pétrole évolue en petite hausse mardi, poussé par la réduction de taux d'intérêts en Chine afin de stimuler la croissance du premier importateur de brut au monde.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 0,72% à 76,64 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 0,43% à 72,09 dollars.

"Les réductions des taux d'intérêt en Chine et la pause dans la campagne de resserrement de la Réserve fédérale américaine (ont) fait naître l'espoir d'un rebond de la demande" de brut, a commenté John Plassard, analyste chez Mirabaud.

La banque centrale chinoise a, en effet, réduit mardi deux taux d'intérêt de référence, après plusieurs mesures similaires ces dernières semaines pour tenter de relancer la croissance post-Covid dans la deuxième économie mondiale.

Ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique.

La Chine a cependant dévoilé ces dernières semaines des indicateurs décevants "ayant confirmé les inquiétudes macroéconomiques qui ont dominé sur le marché du pétrole", a rappelé Craig Erlam, analyste chez Oanda.

La "faible croissance économique" du pays "limite la demande de pétrole", tempérant ainsi les gains des deux références mondiales de l'or noir, poursuit-il.

Le marché chinois est capital pour le pétrole, "la deuxième économie mondiale (étant) responsable de 50% de la croissance de la demande de pétrole au second semestre" cette année, a précisé Tamas Varga, de PVM Energy.

La Fed s'est quant à elle abstenue mercredi dernier de relever ses taux lors de sa réunion de juin, une pause après dix hausses consécutives, ce qui pourrait donner une bouffée d'air à la première économie mondiale.

"Les marchés pétroliers ont également bénéficié d'une forte baisse du dollar", note John Plassard.

Le brut s'échangeant en dollar, un billet vert plus faible rend le pétrole moins cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises et stimule l'appétit pour le risque sur les marchés.

Du côté de l'offre, les analystes rappellent que les réductions volontaires de la production annoncées en avril et mises en oeuvre en mai par certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), cumulées aux réductions supplémentaires de l'Arabie saoudite prévues en juillet, devraient apporter un certain soutien aux prix pour la seconde partie de l'année.

emb/ved/er