New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont fini en légère baisse lundi, effectuant une consolidation après un mouvement qui les a portés au plus haut depuis près de dix mois, sur un marché qui cherche des raisons de continuer à grimper.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a clôturé quasiment à l'équilibre (-0,01%), à 90,64 dollars.

Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, a perdu 0,25%, à 87,29 dollars.

"On arrive à mi-mois et on essaye de déterminer quelles quantités vont sortir de Russie et d'Arabie saoudite", qui se sont engagés à réduire leurs volumes de 1,3 million de barils par jour, a commenté John Kilduff, d'Again Capital.

Pour l'analyste, les opérateurs se préoccupent de la demande en Chine dans les mois à venir, sur la foi des mauvais indicateurs publiés ces dernières semaines.

La question se pose d'autant plus, selon lui, "que la Chine a renforcé massivement ses stocks depuis un an", notamment en achetant bon marché du pétrole russe qui cherchait de nouveaux débouchés après qu'une bonne partie des pays les plus industrialisés ont choisi de s'en passer.

Forte de réserves importantes, la Chine devrait, par ailleurs, exporter des quantités importantes de gazole, ce qui permettrait de soulager ce marché, en mal d'alternatives au gazole russe, prisé des Américains et des Européens avant l'invasion de l'Ukraine, anticipe John Kilduff.

Lundi, le gazole pour livraison immédiate aux Etats-Unis dans la région du Golfe du Mexique a atteint son plus haut niveau depuis fin janvier.

John Kilduff estime que la période, à savoir l'arrivée de l'automne, est propice aux interrogations sur l'adéquation entre offre et demande à l'approche de la saison froide. Mais une fois le marché rassuré, "les prix pourraient retomber", annonce-t-il.

Pour autant, pour Edward Moya, d'Oanda, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés de l'accord Opep+ a suffisamment réduit sa production pour "garantir que le marché du pétrole reste tendu jusq'en fin d'année."

"Le vrai défi pour l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'Opep+ n'est pas de gérer le marché jusqu'à la fin de l'année, (...) mais de déterminer quoi faire l'an prochain", préviennent les analystes d'Eurasia Group.

En 2024, avec la hausse de production attendue de pays non membres de l'Opep, l'augmentation de l'offre pourrait "égaler, (...) voire dépasser" celle de la demande "si les difficultés de l'économie chinoise persistent", estime le cabinet spécialisé dans l'analyste géopolitique.

