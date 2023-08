Zürich (awp) - Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse mercredi matin, alors que l'ouragan Idalia dans le golfe du Mexique approche la côte ouest de la Floride. Les perspective d'une demande de carburants pour le week-end prolongé du Labor Day aux Etats-Unis venait également alimenter le renchérissement de l'or noir, lequel bénéficiait aussi, à l'image d'autres actifs à risques, de l'affaiblissement du dollar.

Après avoir gagné 1,26% à 85,49 dollars mardi soir, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, prenait encore 0,34% mercredi peu après 07h30 pour se négocier à 85,66 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, s'étoffait en parallèle de 0,26% à 81,37 dollars, après avoir bondi de 1,32% à 81,16 dollars.

Des indicateurs économiques américains ont signalé mardi une détente du marché de l'emploi avec une nette diminution des postes vacants dans le rapport JOLTS qui fait espérer un atterrissage en douceur de l'économie américaine sans nécessité d'un nouveau tour de vis de la Réserve fédérale (Fed). "Ces données ont soutenu le marché", a admis Phil Flynn de Price Futures Group. Elles ont fait fléchir les rendements obligataires qui eux-mêmes ont fait baisser le dollar. Quand le billet vert faiblit, c'est avantageux pour les cours de l'or noir qui s'échange en dollars.

Mais selon Phil Flynn, le marché du pétrole a surtout réagi à l'approche de l'ouragan sur la Floride où des évacuations sont été ordonnées. "La tempête ne devrait pas avoir trop d'impact sur l'offre" et les raffineries mais "plutôt sur la demande, et de façon temporaire". Le golfe du Mexique pèse pour environ 15% de la production américaine de pétrole et environ 5% de celle de gaz naturel.

Se profile aussi le week-end férié de Labor Day lundi qui donne souvent l'occasion aux Américains de cumuler quelques jours de vacances. "On s'attend à une forte augmentation de la demande" de carburants, a indiqué Phil Flynn. L'association automobile AAA a estimé que les déplacements cette année dans les airs et sur les routes seraient plus nombreux que l'année dernière. "La hausse des prix de l'essence depuis la mi-juillet ne devrait pas décourager ceux qui veulent partir en vacances", a indiqué l'organisation Triple A.

vj/jh