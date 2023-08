New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont progressé vendredi, signant leur septième semaine de hausse d'affilée, après de nouvelles prévisions de croissance de la demande mondiale de brut par l'AIE.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a gagné 0,47% à 86,81 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, a pris 0,44% à 83,19 dollars.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2023 qui s'achemine vers son "niveau le plus élevé jamais enregistré" pour atteindre 102,2 millions de barils par jour, selon son rapport mensuel publié vendredi.

"Cela a été un peu une surprise car le rapport précédent de l'Opep maintenait environ le même niveau de demande, mais l'AIE a été très positive en annonçant une demande record portée notamment par les besoins de l'industrie pétrochimique chinoise", a commenté Matt Smith, de Kpler.

Il note que les cours de l'or noir ont augmenté en dépit de la force du dollar, soutenu par un accès de reprise de l'inflation du côté des prix de gros aux Etats-Unis.

"Non seulement l'AIE met en avant la demande forte mais elle souligne la réduction de l'offre, notamment les réductions de production décidées par l'Arabie Saoudite", a encore noté Matt Smith, interrogé par l'AFP.

Neuf membres de l'Opep+, dont ses deux poids lourds Ryad et Moscou, ont instauré depuis mai des baisses volontaires de production pour un total de 1,6 million de barils/jour. Des coupes par la suite étendues jusqu'à fin 2024.

En parallèle, l'Arabie saoudite a opté pour une nouvelle réduction de production d'un million de barils/jour pour juillet, prolongée jusqu'à août, puis jusqu'à septembre.

Moscou s'était pour sa part engagée à baisser ses exportations de 500.000 barils/jour en août, puis de 300.000 barils/jour en septembre.

"Si les cours du WTI --qui ont rejoint cette semaine leur plus haut de l'année atteint en avril-- tiennent à ce niveau, cela pourrait former un nouveau plancher pour aller plus haut", a averti l'analyste de Kpler.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a conclu en légère baisse à 35,90 euros le mégawattheure (MWh).

Pour les analystes d'Energi Danmark, il s'agit là d'une "correction évidente suite à la flambée des prix" de plus de 28% mercredi, provoquée par la grève potentielle des travailleurs australiens sur les plateformes offshore de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'Ouest du pays.

Les installations gazières australiennes concernées par la potentielle grève fournissent à elles seules plus de 10% de l'approvisionnement mondial de GNL chaque mois.

emb-vmt/def