New York (awp/afp) - Les cours du pétrole sont repartis à la hausse mardi, toujours cantonés dans des marges resserrées autour de ce qui semble être un nouvel équilibre, entre offre contrainte et demande incertaine.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 0,71%, pour clôturer à 93,96 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) de même échéance, a pris 0,79%, à 90,39 dollars.

"Les opérateurs orientés à la hausse bataillent avec les traders pariant à la baisse, autour de ce seuil de 90 dollars" pour le WTI, a décrit José Torres, d'Interactive Brokers.

Depuis 11 séances, la référence américaine évolue entre 88 et 92 dollars, sans jamais sortir de cette fourchette en clôture.

La réduction de l'offre décrétée par la Russie et l'Arabie saoudite jusqu'à la fin de l'année se heurte désormais à "des inquiétudes sur un possible affaiblissement de la demande, résultat du resserrement monétaire", ajoute José Torres.

"On voit des signes d'essoufflement chez les acheteurs", relève Daniel Ghali, de TD Securities, "mais on n'a toujours pas vu d'élan à la vente, en particuliers chez les gérants", qui investissent dans différentes classes d'actifs et ne sont pas directement liés au secteur pétrolier.

"On pourrait voir une correction un peu plus nette, mais il n'y a aucun signe d'un retournement du marché après l'escalade de l'été", fait valoir Craig Erlam, d'Oanda.

Signe que le pétrole n'est pas encore prêt à flancher, les cours ont terminé dans le vert mardi alors que le reste des marchés financiers fuyaient le risque et que le dollar atteignaient de nouveaux sommets de plusieurs mois, deux éléments théoriquement défavorables au brut.

L'or noir semble avoir trouvé un nouvel équilibre "et nous nous attendons à ce qu'on reste dans ce couloir jusqu'à nouvel ordre", annonce Daniel Ghali.

Les opérateurs ont le regard tourné vers la publication, mercredi, des stocks hebodamaires américains, dont les analystes attendent qu'ils montrent une légère contraction, tant pour les réserves de brut que d'essence.

