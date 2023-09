New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par une forte volatilité, sur un marché où les acheteurs se font plus rares.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a clôturé en progression proche de l'équilibre (-0,03%), à 93,27 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a, lui, gagné 0,44%, à 90,03 dollars.

Sur la semaine, le WTI est quasiment inchangé (+0,01%), tandis que le Brent s'est contracté de 0,70%.

"La séquence de hausse sur le marché du pétrole a fini par s'essouffler", estiment, dans une note, les analystes de Commerzbank.

Même l'annonce, jeudi, de la suspension par la Russie de ses exportations de gazole et d'essence, vers toutes les destinations à l'exception de quatre anciennes républiques soviétiques, n'a pas suffi à relancer les cours.

"Cette décision devrait être temporaire. Elle ne semble pas destinée à utiliser l'énergie comme une arme", selon Matt Smith, de Kpler.

"Le potentiel de gain est limité", avancent les analystes de JPMorgan, "dans la mesure où la plupart des éléments favorables aux prix ont été épuisés, pour l'instant."

"L'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé leurs objectifs de production jusqu'à la fin de l'année", rappellent les analystes de Commerzbank, "ce qui signifie que la tendance est connue en matière d'offre."

La communication de la banque centrale américaine (Fed), qui a laissé, mercredi, la porte ouverte à une nouvelle hausse de son taux directeur d'ici la fin de l'année, et la persistance d'une inflation élevée pourraient affaiblir la confiance du marché dans la trajectoire économique des Etats-Unis, préviennent-ils.

La fin de la saison des grands déplacements aux Etats-Unis et les prix très élévés à la pompe mettent, en outre, le prix de l'essence sous pression.

Le contrat sur l'essence américaine avec livraison en octobre a enregistré vendredi sa cinquième séance de repli sur six journées de cotation. Il a abandonné plus de 6% en une semaine.

Pour autant, même si le marché de l'or noir s'est stabilisé et que "les achats se sont taris, personne ne veut vendre non plus" pour l'instant, explique Matt Smith. "On est dans une impasse" à court terme.

tu/nth