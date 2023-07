production

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole remontaient mardi, alternant depuis la veille hausse et baisse, pris entre des annonces de réduction de l'offre venue de Russie et d'Arabie saoudite et les craintes pour l'économie mondiale.

Vers 16H00 GMT (18H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre montait de 2,02% à 76,16 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, prenait 2,13% à 71,28 dollars.

Mardi, deux des trois premiers producteurs mondiaux de brut, l'Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé des baisses de leur offre: une reconduction en août d'une limitation des extractions pour le premier, une baisse des exportations pour le deuxième.

Après avoir grimpé dans le sillage de cette annonce, les prix étaient retombés plus tard dans la séance.

Ils rebondissent à présent "mais restent en deçà du pic qui a été observé lundi", remarque Craig Erlam, analyste chez Oanda, qui y voit un manque d'appétit pour le pétrole de la part des investisseurs.

"L'annonce saoudienne était largement anticipée" vu le manque d'élan du marché pétrolier, commente Warren Patterson, analyste chez ING, et si la promesse russe était elle inattendue, "il va y avoir des doutes sur l'application de la mesure".

"La Russie affirme avoir réduit sa production de 500 millions de barils par jour plus tôt dans l'année, mais les exportations maritimes restent à leur niveau d'avant la guerre" en Ukraine, ajoute-t-il.

"Les incertitudes sur l'économie mondiale" dominent pour le moment le marché, explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La demande d'or noir pourrait en effet souffrir d'une reprise moins marquée que prévu en Chine et des politiques de lutte contre l'inflation des banques centrales qui freinent la croissance à travers le monde.

"Dans ce contexte, l'effet des annonces de baisse de production sur les cours est limité", ajoute M. Evangelista.

Mardi, les volumes de transactions étaient par ailleurs limités par un jour férié aux Etats-Unis pour la fête nationale.

