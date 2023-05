New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont reculé vendredi, douchés par la rupture des négociations autour de la dette américaine, qui fait planner le spectre d'un défaut des Etats-Unis, aux conséquences très incertaines.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a cédé 0,36%, pour clôturer à 75,58 dollars.

Quant au West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juin, il a lui rendu 0,43%, à 71,55 dollars.

L'or noir avait démarré la séance en fanfare, le WTI gagnant jusqu'à plus de 2%, avant un brusque retournement, dû aux nouvelles d'une suspension des discussions sur le plafond de la dette, selon John Kilduff, d'Again Capital.

Les représentants des républicains au Congrès ont, en effet, quitté soudainement une réunion avec des membres du gouvernement américain, selon le site d'information Punchbowl News.

"Il faut faire une pause", a déclaré à des journalistes au Capitole le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, au sujet des tractations avec l'exécutif.

La Maison Blanche a elle reconnu qu'il existait toujours de "réelles différences" entre les positions des deux camps.

Seul le Congrès peut relever le plafond de la dette et éviter aux Etats-Unis un défaut de paiements, mais l'opposition républicaine s'y refuse pour l'instant faute de concessions budgétaires suffisantes du président Joe Biden.

"C'est clairement une menace pour l'économie et la demande d'énergie", a argué John Kilduff. "Pas seulement aux Etats-Unis, dans le monde entier."

Pour l'analyste, le marché a limité ses pertes grâce à des signes positifs de la demande américaine de produits raffinés.

Le contrat à terme sur l'essence américaine le plus échangé a ainsi terminé en hausse vendredi. Il a pris plus de 16% en deux semaines.

L'écart entre les prix du brut et de l'essence est au plus haut depuis un mois aux Etats-Unis, ce qui constitue une incitation pour les raffineurs à transformer davantage de pétrole.

Malgré l'incertitude à court terme et la crainte d'une recession, "les fondamentaux du marché physique font anticiper un resserrement au second semestre (qui entraînerait une hausse des cours), à moins que les plus grandes craintes concernant l'économie mondiale ne se matérialisent", estiment les analystes d'Eurasia Group.

tu/sr