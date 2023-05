Londres (awp/afp) - Les prix du brut baissaient légèrement après leur bond de la veille, le vent d'optimisme sur les marchés provoqué par un éventuel accord sur le plafond de la dette des Etats-Unis laissant place à plus de prudence de la part des investisseurs.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, perdait 0,55% à 76,54 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, abandonnait 0,62% à 72,38 dollars.

"Les négociants en pétrole se montrent plus prudents (...) en ce qui concerne l'issue des négociations sur le plafond de la dette" aux Etats-Unis, affirme Ricardo Evangelista, d'ActivTrades.

Le pays est enlisé dans une crise politique autour du dossier du plafond de la dette américaine. Le Congrès a la prérogative d'autoriser les Etats-Unis, premier emprunteur du monde, à émettre encore de la dette en relevant la limite de ses emprunts.

"Malgré les récents signes positifs (...), aucun accord n'a encore été trouvé et le scénario catastrophe d'une absence de compromis pèse toujours sur l'économie américaine et mondiale, et donc sur la demande de brut, rappelle l'analyste.

La veille, les prix avaient grimpé en fin de séance, soutenus par "une diminution des stocks d'essence aux Etats-Unis et par un optimisme croissant concernant les négociations (...) sur le plafond de la dette", souligne M. Evangelista.

Les cours du Brent comme du WTI ont bondi d'environ 3% lors de la dernière séance.

Mercredi, le président Joe Biden s'était dit "confiant", assurant qu'un défaut de paiement des Etats-Unis sera évité.

Les stocks d'essence américains ont quant à eux chuté de près de 1,4 million de barils la semaine achevée le 12 mai, "et sont inférieurs de 0,8% à ceux de l'année dernière (...) alors que la saison de la conduite aux États-Unis frappe à la porte", surnom donné à la période estivale marquée par de nombreux déplacements en voiture, souligne Tamas Varga, de PVM Energy.

emb/ved/abx