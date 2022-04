Le vice-président nigérian Osinbajo cherche à obtenir le ticket du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle

Les partis politiques du Nigeria doivent choisir leurs candidats à la présidence d'ici le 3 juin. La campagne officielle commencera en septembre, selon la commission électorale du pays.

Buhari devant se retirer après deux mandats de quatre ans, le scrutin du 23 février 2023 devrait être très disputé.

"Aujourd'hui, avec la plus grande humilité, je déclare officiellement mon intention de me présenter au poste de président de la République fédérale du Nigéria sur la plateforme de l'APC", a déclaré Osinbajo, mettant fin à des mois de spéculation.

Ses partisans vantent Osinbajo comme une paire de mains sûres qui apporterait la stabilité et poursuivrait une politique économique plus libérale, y compris l'assouplissement des règles de change. Il a précédemment critiqué la banque centrale pour avoir maintenu le contrôle des devises étrangères.

Mais il pourrait avoir du mal à se distancier des politiques de son patron Buhari, que les critiques accusent d'avoir accumulé d'énormes dettes nationales et de ne pas avoir réussi à mettre fin à une insurrection islamiste dans le nord-est et aux enlèvements contre rançon par des bandes armées dans le nord-ouest.

Adjoint de Buhari depuis 2015, Osinbajo, un professeur de droit de 61 ans et pasteur chrétien du sud, doit repousser un défi lancé par Asiwaju Bola Tinubu, un musulman du sud, riche courtier en pouvoir et ancien gouverneur de l'État de Lagos, le moteur commercial de la plus grande économie d'Afrique.

Osinbajo a été commissaire à la justice de Lagos et procureur général sous Tinubu de 1999 à 2007.

Osinbajo n'a pas non plus de base politique propre et devrait construire une coalition solide de partisans aux poches profondes pour s'attaquer à la machinerie politique de Tinubu, qui a contribué à la campagne et à la victoire de Buhari lors des élections de 2015 et 2019.

Buhari n'a pas dit s'il allait soutenir Osinbajo ou Tinubu.