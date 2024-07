Les compagnies pétrolières et gazières du Texas reprenaient leurs activités mardi après que l'ouragan Beryl a balayé l'État avec des vents de 80 mph, endommageant des biens et privant des millions de personnes d'électricité.

Beryl a touché terre tôt lundi près de la ville côtière de Matagorda. Certaines entreprises du secteur de l'énergie ont interrompu leurs activités avant son arrivée et les plus grands ports et canaux de navigation du Texas ont été fermés. Mais son impact sur la production de pétrole et de gaz devrait être mineur.

Mardi, les ports devaient rouvrir et certains producteurs et installations augmentaient leur production après avoir réduit leur traitement à titre préventif. Certains ont été limités par la lenteur du rétablissement de l'électricité dans les foyers, les entreprises et les clients industriels.

Selon PowerOutage.us, environ 2,8 millions de clients étaient toujours privés d'électricité au Texas lundi en fin de journée, dont quelque 2 millions desservis par le principal fournisseur d'électricité de l'État, CenterPoint Energy.

Ce chiffre représente plus du double du nombre de clients privés d'électricité en mai, lorsqu'un phénomène météorologique accompagné de vents violents a frappé Houston. Il a fallu plus d'une semaine pour que ces pannes soient résolues dans certains quartiers de la ville.

CenterPoint, qui a déclaré que l'ouragan avait provoqué des "pannes de courant généralisées", a prévenu ses clients que les interruptions de courant pourraient durer plusieurs jours en raison de la violence de la tempête.

L'EAU MONTE ET DESCEND

Le Texas est le plus grand État producteur de pétrole et de gaz des États-Unis, avec environ 40 % de la production de pétrole et 20 % de la production de gaz, et c'est aussi une plaque tournante importante pour le transport maritime et le raffinage. Toute interruption liée aux conditions météorologiques pourrait avoir un impact sur les niveaux de production de brut et de carburant, ainsi que sur les importations et les exportations.

Toutefois, les inondations dans les villes devraient s'atténuer, car l'eau a commencé à se retirer rapidement après les fortes précipitations de Beryl, qui ont dépassé 11 pouces dans certaines zones au sud de Houston.

La plupart des raffineries de Houston et de Texas City sont conçues pour continuer à fonctionner même en cas de fortes pluies, mais certaines de ces installations, des ports et d'autres infrastructures énergétiques peuvent connaître des problèmes en cas de coupures de courant prolongées, selon les experts.

Phillips 66 a déclaré lundi que ses raffineries de Lake Charles, en Louisiane, et de Sweeny, au Texas, étaient alimentées en électricité et fonctionnaient, tandis que Citgo Petroleum a temporairement réduit la production au cours du week-end dans son usine de Corpus Christi, d'une capacité de 165 000 bpj.

Formosa Plastics a déclaré lundi qu'elle avait temporairement arrêté ses activités sur le site de son usine de Point Comfort.

Le port de Corpus Christi a rouvert la navigation lundi après-midi, mais le port de Houston a indiqué que ses terminaux resteraient fermés mardi après avoir procédé à une évaluation préliminaire des installations et des systèmes.

Freeport LNG, la troisième plus grande installation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, n'a pas fourni de mise à jour opérationnelle depuis qu'elle a déclaré avoir réduit sa production dimanche.

Beryl devrait perdre progressivement de sa force et se transformer en dépression tropicale, a indiqué lundi le Centre national des ouragans des États-Unis (National Hurricane Center). La tempête se déplaçait vers le nord-nord-est avant de traverser plus rapidement la basse vallée du Mississippi et la vallée de l'Ohio au cours des prochains jours.