Les dirigeants de trois grandes compagnies pétrolières américaines organiseront mercredi à Houston un déjeuner de collecte de fonds au profit de la campagne présidentielle de Donald Trump, selon une copie de l'invitation vue par Reuters.

Les compagnies pétrolières ont tendance à soutenir le programme de M. Trump, favorable aux combustibles fossiles et opposé à la réglementation, et ont critiqué les efforts du président Joe Bidens visant à éliminer progressivement le pétrole et le gaz au profit des énergies renouvelables.

Le déjeuner, qui se tiendra à l'hôtel Post Oak de Houston, est organisé par Harold Hamm, fondateur de Continental Resources, Kelcy Warren, président exécutif d'Energy Transfer Partners, et Vicki Hollub, PDG d'Occidental Petroleum, selon l'invitation.

Il est prévu que M. Trump prenne la parole.

Interrogée sur le déjeuner, Vicki Hollub a déclaré à Reuters qu'elle s'entretenait avec des responsables politiques des deux partis afin d'exprimer le soutien d'Occidental Petroleum aux subventions fédérales accordées aux technologies de capture du carbone, qui peuvent empêcher les gaz à effet de serre de pénétrer dans l'atmosphère.

Le captage du carbone est coûteux et n'a pas encore fait ses preuves à l'échelle commerciale. Certains groupes de défense de l'environnement s'y opposent, estimant qu'il risque de prolonger l'ère des combustibles fossiles. M. Biden a élargi les subventions pour le captage du carbone dans sa loi sur la réduction de l'inflation pour 2022, qui fait partie d'un ensemble de mesures visant à lutter contre le changement climatique.

Occidental a investi dans des projets de captage du carbone qui siphonnent le carbone des cheminées, et a annoncé l'année dernière son intention de construire la plus grande installation de captage direct de l'air au monde pour aspirer le carbone à l'air libre.

Les représentants de Continental et d'Energy Transfer Partners n'ont pas commenté le déjeuner.

M. Hamm et Mme Warren sont des partisans de longue date de M. Trump, dont ils ont soutenu les précédentes candidatures à l'élection présidentielle. M. Hamm a été conseiller informel de M. Trump pendant son mandat à la Maison-Blanche (2017-2020).

Le mois dernier, M. Trump a rencontré d'autres dirigeants du secteur pétrolier dans son luxueux hôtel de Mar-a-Lago, en Floride, et a demandé à l'industrie un milliard de dollars pour soutenir sa candidature actuelle à la présidence, selon les médias. (Reportage d'Alexandra Ulmer et Valerie Volcovici ; Rédaction de Richard Valdmanis ; Montage de David Gregorio)