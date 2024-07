Les investisseurs en portefeuille sont revenus à une position globalement neutre sur le pétrole la semaine dernière, après que les ventes massives déclenchées par la réunion de l'OPEP+ au début du mois de juin se soient atténuées et que des achats aient pris le relais.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 56 millions de barils dans les six contrats à terme et options les plus importants au cours des sept jours se terminant le 2 juillet.

Les gestionnaires de fonds ont été des acheteurs nets au cours de chacune des quatre dernières semaines, achetant un total de 316 millions de barils depuis le 4 juin, selon les registres des bourses et des organismes de réglementation.

Cette vague d'achats a plus qu'annulé les 194 millions de barils vendus à la suite de la réunion de l'OPEP+ au début du mois de juin.

La position résultante de 524 millions de barils se situe dans le 40e centile pour toutes les semaines depuis 2013 et est globalement neutre ou légèrement baissière.

Au cours de la semaine la plus récente, les achats ont été menés par le Brent (+37 millions de barils), le NYMEX et l'ICE WTI (+13 millions) et le diesel américain (+12 millions).

Il y a eu des ventes mineures d'essence américaine (-3 millions de barils) et de gazole européen (-3 millions).

Les gestionnaires de fonds étaient encore modérément baissiers à l'égard de la plupart des éléments du complexe pétrolier, alors qu'ils étaient extrêmement baissiers quelques semaines auparavant.

Mais ils étaient également globalement neutres à l'égard du WTI et extrêmement optimistes à l'égard du gazole européen.

Les positions courtes baissières sur le contrat NYMEX WTI ont été ramenées à 27 millions de barils, soit le niveau le plus bas depuis 15 semaines, depuis la mi-mars.

Avec si peu de positions courtes restantes, il est peu probable que la couverture des positions courtes donne un nouvel élan aux prix du brut.

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

Les gestionnaires de portefeuille ont vendu des contrats à terme et des options liés aux prix du gaz américain pour la deuxième semaine consécutive, alors que les inquiétudes grandissent quant à l'excédent de stockage persistant malgré les vagues de chaleur dans une grande partie du pays.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 270 milliards de pieds cubes (bcf) dans les deux principaux contrats liés aux prix au Henry Hub en Louisiane au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 juillet.

Les gestionnaires de fonds ont vendu un total de 349 milliards de pieds cubes depuis le 18 juin, ce qui ne représente qu'une petite partie des 2 845 milliards de pieds cubes accumulés au cours des 17 semaines précédentes depuis la mi-février.

La position longue nette de 821 milliards de pieds cubes se situe dans le 52e centile pour toutes les semaines depuis 2010, en baisse par rapport aux 1 170 milliards de pieds cubes (59e centile) du 18 juin, mais toujours en hausse par rapport à la position courte nette de 1 675 milliards de pieds cubes (3e centile) du 20 février.

Les prix à terme corrigés de l'inflation sont restés proches des plus bas niveaux enregistrés depuis plusieurs décennies, ce qui a encouragé de nombreux gestionnaires de fonds à constituer des positions longues haussières, anticipant une hausse vers quelque chose de plus proche de la moyenne à long terme.

Les prix extrêmement bas ont contraint les principaux producteurs de gaz à annoncer des réductions de leurs programmes de forage et de production en février.

On s'attendait également à ce que les prix bas encouragent la consommation maximale des générateurs d'électricité au cours de l'été 2024, accélérant ainsi l'érosion des stocks excédentaires résultant d'un hiver très doux en 2023/24.

Toutefois, malgré plusieurs vagues de chaleur, l'excédent de stockage s'est réduit très lentement, ce qui a contraint les gestionnaires de fonds à tempérer certaines de leurs positions haussières antérieures.

Les stocks de gaz de travail dans les entrepôts souterrains s'élevaient à 3 134 milliards de pieds cubes le 28 juin, soit le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré pour cette période de l'année.

Les stocks étaient encore supérieurs de 536 milliards de pieds cubes (+21 % ou +1,40 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix années précédentes, alors qu'ils avaient atteint un excédent maximal de 664 milliards de pieds cubes à la fin de l'hiver (+40 % ou +1,47 écart-type) le 15 mars.

Ces stocks élevés ont repoussé le rééquilibrage du marché et garantiront que les prix resteront bas plus longtemps.

Reflétant la lenteur de l'ajustement, les prix du gaz livré en janvier 2025, c'est-à-dire au milieu de l'hiver prochain, sont tombés à une moyenne de 3,71 dollars par million d'unités thermiques britanniques jusqu'à présent en juillet, ce qui n'est pas plus élevé qu'en février.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez son commentaire sur X https://twitter.com/JKempEnergy