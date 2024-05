Les législateurs américains à l'origine d'une enquête du Congrès sur les grandes compagnies pétrolières ont demandé mercredi au ministère de la justice d'enquêter pour savoir si l'industrie a trompé le public sur l'impact des combustibles fossiles sur le changement climatique.

Deux démocrates, le sénateur Sheldon Whitehouse et le représentant Jamie Raskin, ont présenté les conclusions d'une enquête de près de trois ans sur les grandes compagnies pétrolières et ont exhorté le ministère de la justice à prendre des mesures dans une lettre adressée au procureur général des États-Unis, Merrick Garland.

Les législateurs accusent les sociétés Exxon Mobil, Chevron, BP et Shell, le groupe commercial du pétrole et du gaz American Petroleum Institute et le groupe commercial U.S. Chamber of Commerce de travailler ensemble pour tromper le public en promettant de réduire les émissions tout en cherchant à protéger la production de pétrole et de gaz.

"Ces preuves, combinées à l'incapacité des entités à se conformer pleinement aux citations à comparaître valablement émises par le Congrès, suggèrent qu'une enquête plus approfondie de la part de l'exécutif est justifiée", indique la lettre.

Un porte-parole du ministère de la justice a déclaré que l'agence avait reçu la lettre mais ne voulait pas la commenter.

Exxon, Chevron, BP, Shell et la Chambre n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'American Petroleum Institute a qualifié cette démarche de distraction.

Il s'agit d'une nouvelle mascarade politique sans fondement visant à détourner l'attention de l'inflation persistante et de la nécessité pour l'Amérique de disposer de plus d'énergie, notamment de pétrole et de gaz naturel. Les travailleurs américains du secteur de l'énergie se concentrent sur la fourniture du pétrole et du gaz naturel fiables et abordables dont les Américains ont besoin, et toute suggestion contraire est fausse, a déclaré un porte-parole de l'API dans un communiqué.