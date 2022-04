Les manifestants contre le changement climatique bloquent le Tower Bridge de Londres et promettent de nouvelles perturbations.

Le groupe Extinction Rebellion (XR) a déclaré que deux manifestants avaient lancé des fusées éclairantes après s'être suspendus au pont par des cordes de suspension et qu'une grande bannière avait été accrochée sur son côté dans le cadre d'une campagne visant à forcer le gouvernement à mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles.

La police a déclaré que le pont était fermé à la circulation et que des agents étaient sur les lieux.

Depuis vendredi dernier, XR et d'autres groupes environnementaux organisent des manifestations quotidiennes devant des installations pétrolières à Londres et ailleurs en Grande-Bretagne, et ont promis que leur "rébellion d'avril" causerait des perturbations plus importantes dans la capitale la semaine prochaine.

Ils veulent que le gouvernement s'engage à mettre fin immédiatement à toute nouvelle infrastructure de combustible fossile, et ont déclaré que leur tactique viserait à "bloquer des zones de la ville aussi longtemps que possible", passant de la "désobéissance civile non violente à la résistance civile".

Il y a trois ans, les protestations du groupe, qui consistaient notamment à traîner un grand bateau rose jusqu'à Oxford Circus, l'un des principaux quartiers commerçants de la capitale, avaient provoqué un chaos dans la circulation.

"Cette Rébellion sera centrée sur le 'pouvoir du peuple', encourageant tout le monde à prendre part à des tactiques de résistance civile non violente, où nous agirons ensemble, et serons adaptables et agiles à la réponse."

La Grande-Bretagne s'est engagée à atteindre un objectif net zéro pour les émissions de carbone d'ici 2050, mais ses plans ont été mis sous pression suite à la crise ukrainienne.

Les groupes de défense de l'environnement ont exprimé leur déception à l'égard de la stratégie énergétique du gouvernement, tant attendue jeudi, qui présente des plans d'expansion de l'énergie nucléaire et de l'énergie éolienne offshore.

Ils ont également déclaré que le message du ministre des finances Rishi Sunak aux régulateurs financiers, selon lequel "les sources britanniques de pétrole et de gaz ont un rôle essentiel" dans la réduction de la dépendance du pays aux combustibles fossiles étrangers, menaçait l'engagement net zéro.