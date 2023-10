Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressent mercredi, en partie soutenues par un nouveau repli des taux d'intérêt obligataires dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et monétaires.

A New York, l'indice Dow Jones avançait de 0,27%, le Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 0,53% et le S&P 500 prenait 0,26% vers 15H50 HEC.

En Europe, Paris revenait à l'équilibre (+0,04%) bien que toujours pénalisée par la chute de plus de 5% du géant du luxe LVMH après ses résultats. Francfort (+0,35%), Milan (+0,81%) et Londres (+0,26%) évoluaient dans le vert après avoir eux aussi passé un début de séance en repli.

Le conflit qui oppose Israël au mouvement palestinien Hamas depuis samedi a "favorisé la baisse des taux car l'augmentation des incertitudes géopolitiques et des risques sur le pétrole justifie une recherche d'actifs de réserve comme les obligations publiques", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

Le rendement de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans tombait à 4,59% vers 13H45 GMT après avoir terminé en fort repli de 15 points de base mardi à 4,65%. L'équivalent allemand s'établissait à 2,73% contre 2,77% mardi.

Peu avant l'ouverture des marchés américains, les investisseurs se sont tournés vers la publication des chiffres de l'inflation des prix de gros aux Etats-Unis en septembre.

Cet indice, qui mesure l'inflation côté producteurs, a ralenti sur un mois en septembre, mais a continué à accélérer sur un an, grimpant à son plus haut niveau depuis avril, tiré de nouveau par les prix de l'essence.

Les prix ont augmenté de 0,5% sur un mois en septembre, contre 0,7% en août. Ce ralentissement est moins fort qu'attendu puisque les analystes voyaient l'indice tomber à 0,3%, selon le consensus de Briefing.com.

Les investisseurs attendent désormais la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine, prévue à 18H00 GMT, avant l'indice des prix à la consommation attendu jeudi.

Pioneer dans le giron d'ExxonMobil

Le groupe pétrolier américain ExxonMobil (-3,34% à Wall Street) va racheter son compatriote Pioneer Natural Resources (+1,13%), grand producteur de pétrole et de gaz de schiste aux Etats-Unis, pour environ 60 milliards de dollars. C'est la plus importante acquisition de l'entreprise depuis 1999.

Birk fait sa rentrée

Le géant allemand des sandales va faire son entrée mercredi à la Bourse de New York, avec une valorisation de 8,6 milliards de dollars qui consacre son succès dans la mode et le luxe, loin de la ringardise des débuts.

Birkenstock a fixé à 46 dollars le prix unitaire du titre, selon un communiqué mardi, soit au milieu de la fourchette initiale, comprise entre 44 et 49 dollars. Au total, au moins quelque 32,26 millions d'actions seront introduites sous le symbole boursier "BIRK".

Novo Nordisk fait plonger Fresenius

Le titre Fresenius Medical Care est pénalisé par des preuves d'efficacité d'un traitement de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk contre l'insuffisance rénale, paradoxalement une mauvaise nouvelle pour les prestataires de dialyse comme le groupe allemand.

L'action de Fresenius Medical Care chutait de 16,82% à Francfort et celle de Novo Nordisk grimpait de 3,71% à Copenhague.

Pétrole et gaz en baisse

Les prix du pétrole se repliaient vers 13H45 GMT, les investisseurs se montrant attentifs vis-à-vis de la situation au Proche-Orient, qui pour le moment n'entraîne pas de rupture d'approvisionnement.

Le baril de Brent de mer du Nord reculait de 0,95% à 86,82 dollars et le WTI américain de 1,21% à 84,93 dollars.

Le cours du gaz européen a atteint mercredi son plus haut niveau en plus de six mois à 50 euros le mégawattheure (MWh), poussé par de nombreuses perturbations de l'offre en Finlande, Israël et potentiellement en Australie. Le contrat à terme du TTF néerlandais perdait 4,15% à 47,40 euros MWh.

L'euro montait légèrement par rapport au dollar (+0,10%) à 1,0616 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 1,09% à 27'106 dollars.

afp/rq