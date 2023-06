(Alliance News) - Les marchés européens devraient être en hausse mardi, selon IG Futures, après un début de semaine tendu en raison des événements russes. Les principales places boursières du Vieux Continent, cependant, "se sont montrées raisonnablement résistantes, terminant la journée en demi-teinte, bien que le DAX et le FTSE100 soient tombés à des plus bas de plusieurs semaines avant de se redresser", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Alors que les marchés d'actions ont eu du mal à progresser, il n'y a eu aucun signe d'un déplacement évident vers les valeurs refuges traditionnelles, ce qui indiquerait que les investisseurs sont très inquiets de ce qui pourrait se passer ensuite. Compte tenu de la manière dont les événements se sont déroulés ces dernières années et des défis auxquels sont confrontés les investisseurs mondiaux, il semble que l'on doive se préoccuper de ce qui se passera quand et si cela se produit, plutôt que de s'inquiéter de ce qui pourrait se produire dans une situation géopolitique de plus en plus fluctuante".

Ainsi, le FTSE Mib devrait augmenter de 135 points ou 0,5 pour cent après avoir clôturé dans le vert de 0,1 pour cent à 27 242,91.

Le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en hausse de 55,5 points ou 0,8 pour cent, le DAX 40 de Francfort devrait augmenter de 74,5 points ou 0,5 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres est donné en hausse de 47,0 points ou 0,6 pour cent.

Parmi les petits indices italiens, le Mid-Cap a terminé dans le rouge de 0,6 % à 41 908,22, le Small-Cap a cédé 0,5 % à 26 758,34 et l'Italie Growth a baissé de 0,4 % à 9 014,47.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, STMicroelectronics a clôturé en tant que meilleure performance dans le vert de 2,2% à EUR43,51 par action après le rouge de 2,4% de la séance précédente.

De bons achats ont également été observés sur ERG, qui a clôturé en hausse de 1,0%. Cette dernière, via sa filiale ERG Hamburg Holding, a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition auprès d'IBV Solar Parks - une société du groupe allemand ib vogt - de 100% de Garnacha Solar, une société propriétaire d'un parc photovoltaïque situé dans la région de Castilla y León, au nord-ouest de l'Espagne.

Eni a clôturé en hausse de 1,1%, après avoir annoncé vendredi la signature d'un accord pour le rachat de Neptune Energy Group et de sa filiale Vår Energi.

Telecom Italia a quant à lui chuté de 3,5%. Le cours de l'action rapporte que la société a annoncé qu'Elisabetta Romano a été nommée présidente du conseil d'administration de Sparkle.

Sur le Mid-Cap baissier, Maire Tecnimont a pris la première place avec 3,4% après avoir annoncé que ses filiales, faisant partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, Tecnimont et Tecnimont Arabia Limited ont obtenu deux contrats EPC clé en main à prix forfaitaire liés à l'expansion pétrochimique de la raffinerie SATORP - une JV composée de Saudi Aramco et TotalEnergies - à Jubail, en Arabie Saoudite.

L'usine pétrochimique permettra de transformer le gaz de raffinerie et le naphta, ainsi que l'éthane et l'essence naturelle, en produits chimiques à plus forte valeur ajoutée. La valeur totale des contrats s'élève à environ 2 milliards d'USD.

Le groupe Safilo a clôturé en baisse de 0,5 %. La société a annoncé lundi qu'elle était en négociations avancées avec Thelios, une société active dans le secteur de la lunetterie et faisant partie du groupe, concernant l'évaluation d'une vente possible de l'usine de Longarone à des tiers potentiels.

Le groupe Salcef, quant à lui, a cédé 1,5 %, après avoir annoncé lundi la signature d'un accord préliminaire pour l'acquisition de 100 % du capital social de Colmar Technik, qui opère depuis 1963 et qui, dans ses usines d'Arquà Polesine et de Costa di Rovigo, conçoit et fabrique des machines pour la construction et l'entretien des lignes ferroviaires.

Les ventes ont également prévalu, entre autres, sur la Juventus FC, qui a terminé la course en baisse de 3,2 % - la pire de la liste - après la baisse de 1,4 % de vendredi dernier.

Dans le segment des petites capitalisations, ItwWay a clôturé en hausse de plus de 14 %. L'action s'est échangée dans un volume élevé de plus de 432 000, par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 16 500. La société a annoncé lundi que KT&Partners avait initié une couverture de l'action de la société avec une recommandation d'achat. KT&Partners a fixé l'objectif de cours à 2,01 euros, soit une hausse potentielle de 58 pour cent par rapport aux prix actuels du marché.

Somec - dans le rouge de 0,3% - a rapporté lundi que sa filiale Bluesteel avait remporté un nouveau contrat d'une valeur de 10,5 millions de livres sterling, soit plus de 12 millions d'euros au taux de change actuel, pour un projet architectural prestigieux dans le centre de Londres.

Mondo TV, quant à lui, a clôturé en baisse de 1,5 % après avoir annoncé vendredi la conclusion d'un nouvel accord de licence pour la marque Gorjuss avec Coriex. Le contrat court jusqu'au 31 décembre 2025 et prévoit le paiement d'un nouveau minimum garanti et, en cas de dépassement de ce montant, le paiement de royalties par le licencié. Sur l'ensemble de ces sommes, Mondo TV conservera sa propre commission de 30%.

Parmi les PME, Destination Italia s'en sort le mieux avec un bénéfice de plus de 12%, après que le groupe ait annoncé lundi avoir atteint une valeur d'environ 35 millions d'euros en termes de carnet de commandes de réservations touristiques au cours des cinq premiers mois de l'année, marquant une augmentation de 150% par rapport au 31 mai 2022.

Ilpra, de son côté, a emporté une appréciation de 3,4 %, après avoir cédé 1,7 % lors de la séance précédente.

Circle - en hausse de 1,2 % - a annoncé lundi qu'elle avait remporté, avec 21 autres partenaires européens, le projet eFTI4EU d'une valeur totale de 28,3 millions d'euros. Le projet de Circle est d'une valeur de 562 500 EUR et d'une durée de 36 mois.

Neosperience a clôturé dans le rouge de 1,9%, bien qu'elle ait annoncé vendredi qu'elle avait été choisie par Sinelec, une société technologique du groupe ASTM, l'un des plus grands opérateurs autoroutiers au monde, pour créer sa plateforme C-ITS, dédiée à la communication véhicule-tout, un élément clé dans le développement des routes intelligentes de l'avenir.

Italia Independent, d'autre part, a chuté de 5,0 pour cent à 0,6650 EUR, après une baisse de 1,5 pour cent au cours de la séance précédente. L'action avait précédemment clôturé quatre sessions consécutives sans changement.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge, le S&P a cédé 0,5 % et le Nasdaq a perdu 1,2 %.

En Asie, le Nikkei était dans le rouge de 0,6 pour cent à 32 506,55, le Shanghai Composite était dans le vert de 1,4 pour cent à 3 193,24 et le Hang Seng était en hausse de 2,1 pour cent à 19 180,63.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0927 USD contre 1,0912 USD à la clôture des marchés européens. En revanche, la livre valait 1,2739 USD contre 1,2719 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 74,85 dollars contre 73,80 dollars à la clôture lundi.

Le baril de brut américain reste stable autour de 70 dollars alors que l'OPEP a récemment déclaré que la demande mondiale de pétrole atteindrait 110 millions de barils par jour, avec une augmentation de 23 % de la demande globale d'énergie attendue d'ici 2045", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank. Cela contraste avec les prévisions de l'AIE qui prévoient une augmentation de la demande à court terme mais un déclin à long terme de la demande de pétrole en raison de la transition énergétique vers des sources plus vertes. Plus les prix des énergies traditionnelles et polluantes sont élevés, plus la transition sera rapide", a conclu l'analyste.

L'or, quant à lui, s'échangeait à 1 925,47 USD l'once contre 1 926,92 USD l'once lundi soir.

Au programme de mardi, à 1000 CEST, les données sur la confiance des entreprises italiennes seront publiées et, au même moment, Christine Lagarde, numéro un de la BCE, prononcera un discours, une demi-heure après M. Panetta et avant M. Elderson.

A 1400 CEST, les yeux seront rivés sur les pressions de la construction américaine, tandis qu'à 1400 CEST, c'est Schnabel de la BCE qui prononcera un discours.

À 1430 CEST, les États-Unis se concentreront sur les commandes de biens durables, à 1600 CEST sur la confiance des consommateurs américains et, dans la soirée, à 2230 CEST sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Aucune annonce particulière n'est attendue dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.