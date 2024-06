Un groupe de parlementaires démocrates a demandé mardi au ministère de la Justice d'enquêter sur les allégations de comportement antitrust des producteurs de pétrole américains et de l'OPEP, affirmant que les deux plus grandes compagnies pétrolières américaines ont conspiré pour maintenir les prix des carburants à un niveau élevé.

Dans une lettre adressée au procureur général Merrick Garland, neuf démocrates de la Chambre des représentants ont cité une plainte déposée en mai par la Commission fédérale du commerce (FTC), selon laquelle l'ancien PDG de Pioneer Resources se serait livré à un "stratagème scandaleux (...) pour coordonner les prix entre les compagnies pétrolières américaines et les producteurs étrangers".

La lettre, dirigée par Jerrold Nadler, le principal démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, cite également les profits considérables réalisés l'année dernière par Exxon Mobil Corp et Chevron, les deux plus grandes compagnies pétrolières américaines.

"Les grands producteurs de pétrole semblent s'entendre entre eux et avec des cartels étrangers pour maintenir les prix à un niveau élevé, gonflant ainsi leurs profits aux dépens des consommateurs américains", ont déclaré les législateurs.

"Nous vous demandons instamment d'utiliser toute l'autorité du ministère de la justice pour enquêter sur ce comportement anticoncurrentiel et, le cas échéant, le poursuivre en justice", ajoute la lettre.

En ce qui concerne Exxon et Chevron, les législateurs ont déclaré : "Mais apparemment, au lieu d'adopter ces mesures, vous avez décidé de les mettre en œuvre : "Mais apparemment, au lieu de répercuter ces profits sur les consommateurs sous la forme de produits moins chers, les géants du pétrole se sont remplis les poches tout en conspirant pour maintenir les prix à un niveau élevé".

Exxon et Chevron n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Outre M. Nadler, la lettre a été signée par Henry Jackson, Pramila Jayapal et sept autres démocrates.

Le mois dernier, la FTC a approuvé le rachat de Pioneer Natural Resources par Exxon Mobil pour 60 milliards de dollars, mais a exclu l'ancien PDG de Pioneer, Scott Sheffield, du conseil d'administration d'Exxon en raison d'allégations selon lesquelles il aurait tenté de s'entendre avec l'OPEP pour augmenter les prix du pétrole.

À la fin du mois dernier, le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, et 22 de ses collègues démocrates

ont envoyé une lettre similaire

à M. Garland.

Le 2 mai, la FTC a déclaré que M. Sheffield avait coordonné ses efforts avec les producteurs américains de pétrole de schiste afin de limiter leur production et d'augmenter les prix de l'énergie.

M. Sheffield, connu pour son long mandat et ses commentaires francs sur la production et les dépenses du secteur, a usé de son influence "pour aligner la production de pétrole du bassin Permien, dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique, sur l'OPEP+", un groupe de production qui comprend la Russie ainsi que des membres de l'OPEP, a déclaré la FTC à l'époque.

Les avocats de M. Sheffield ont fait référence à des commentaires formulés le mois dernier, lorsque M. Sheffield a demandé à la FTC de rejeter l'interdiction. "À aucun moment, les représentants du gouvernement et M. Sheffield n'ont échangé des informations sensibles sur le plan de la concurrence", a déclaré l'avocat de M. Sheffield, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. (Reportage de Timothy Gardner et Susan Heavey ; Rédaction de Leslie Adler)