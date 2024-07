Les prix du pétrole ont légèrement augmenté dans les premiers échanges asiatiques mercredi après que les données industrielles aient montré une réduction plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis, ce qui a renforcé les espoirs d'une demande de carburant solide pendant la saison de conduite estivale dans le pays qui consomme le plus de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 16 cents, ou 0,2%, à 85,60 dollars le baril à 0033 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 14 cents, ou 0,2%, à 82,95 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont clôturé en baisse mardi alors que les craintes que l'ouragan Beryl perturbe la production dans le Golfe du Mexique s'estompaient.

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé de 9,163 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 28 juin, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi. Cependant, les stocks d'essence ont augmenté de 2,468 millions de barils et les distillats ont baissé de 740 000 barils.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 700 000 barils des stocks de brut, à une diminution de 1,3 million de barils des stocks d'essence et à une baisse de 1,2 million de barils des stocks de produits distillés.

"Les prix du pétrole ont été soutenus par la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, mais les gains ont été limités car certains investisseurs cherchaient encore à prendre des bénéfices après le récent rallye qui a atteint les niveaux les plus élevés depuis avril", a déclaré Mitsuru Muraishi, analyste chez Fujitomi Securities.

L'Administration de l'information sur l'énergie, l'organe statistique du ministère américain de l'Energie, doit publier ses données hebdomadaires mercredi à 14h30 GMT.

La demande d'essence aux Etats-Unis devrait augmenter avec la reprise de la saison des voyages d'été avec les vacances du Jour de l'Indépendance cette semaine. L'American Automobile Association a prévu que les voyages pendant la période des vacances seront 5,2 % plus élevés qu'en 2023, avec des voyages en voiture en hausse de 4,8 %.

Du côté de l'offre, la production de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a augmenté en juin pour le deuxième mois consécutif, selon une enquête de Reuters mardi, l'augmentation de l'offre du Nigeria et de l'Iran ayant compensé l'impact des réductions volontaires de l'offre par d'autres membres et l'alliance plus large de l'OPEP+.

L'ouragan Beryl, qui traverse la mer des Caraïbes, devrait s'être transformé en tempête tropicale lorsqu'il entrera dans le golfe du Mexique à la fin de la semaine, selon le Centre national des ouragans des États-Unis. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Sonali Paul)