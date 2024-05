Les négociations salariales entre les entreprises norvégiennes de services pétroliers et deux syndicats ont été interrompues mercredi et seront ensuite soumises à la médiation de l'État pour tenter d'éviter une grève des travailleurs, ont déclaré les syndicats et les entreprises.

Les syndicats Industri Energi et Safe négociaient depuis mardi avec Offshore Norway, qui représente des entreprises telles que Schlumberger, Subsea 7 et Baker Hughes.

Si le médiateur nommé par le gouvernement norvégien ne parvient pas à négocier un accord, jusqu'à 6 000 membres du syndicat pourront se mettre en grève, ce qui affectera les services de forage pétrolier et gazier, la maintenance et l'installation de nouveaux équipements.

Les grèves des travailleurs des services pétroliers ont généralement un impact limité sur la production de pétrole à court terme, mais peuvent retarder les projets en cas de conflit prolongé.

Les compagnies pétrolières et gazières norvégiennes qui exploitent des gisements offshore, dont Equinor, contrôlée par l'État, ont conclu un accord salarial avec leurs employés au début du mois, ce qui a permis d'éviter les mouvements de grève. (Reportage de Nerijus Adomaitis, édition de Terje Solsvik)