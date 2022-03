Marchés-Les investisseurs fuient les actions, repli sur le cash-BofA

LONDRES, 15 mars (Reuters) - Les investisseurs n'ont jamais été aussi inquiets pour les perspectives de croissance mondiale depuis la crise financière de 2008, ce qui les a conduits à porter la part des liquidités dans leurs portefeuilles à son plus haut niveau depuis deux ans, montre mardi une enquête de BofA auprès de gérants de fonds.

La majorité des investisseurs interrogés entre le 4 et le 10 mars ont dit s'attendre à un marché baissier ("bear market") en 2022 et ont ramené le poids des actions dans leurs portefeuilles à son plus bas niveau depuis mai 2020.

Parallèlement, le niveau des liquidités a atteint 6% et celui des matières premières 33%, un record.

Les positions longues sur le pétrole et les matières premières sont désormais les plus populaires, précise l'enquête de la banque d'investissement américaine.

Elle note aussi que les gérants ont revu en légère hausse leurs anticipations en matière de hausses de taux de la Réserve fédérale américaine alors qu'en parallèle, les conditions de liquidité se dégradaient fortement, pour tomber à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020.

"C'est à noter car les banques centrales ont historiquement été moins enclines à relever les taux lorsque les conditions de liquidité étaient très mauvaises", souligne BofA.

(Reportage Saikat Chatterjee, version française Marc Angrand)