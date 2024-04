Neuberger Berman maintient la surpondération des matières premières

Les perspectives du comité d'allocation d'actifs de Neuberger Berman pour le deuxième trimestre ont été publiées la semaine dernière. La société de gestion de placements privée y maintient notamment la surpondération des matières premières qu'elle a adoptée en début d'année. "Si l'on exclut le second semestre 2023, au cours duquel nous avons adopté une position neutre, nous sommes optimistes à l'égard des matières premières depuis octobre 2020", souligne t-elle.



"À l'époque, nous avions évoqué les forces reflationnistes susceptibles de se déclencher lorsque le plus gros de la pandémie de COVID-19 serait derrière nous. Quelques semaines plus tard, nous avons appris la découverte d'un vaccin efficace", poursuit la société de gestion.



Beaucoup de choses se sont passées depuis. Alors, pourquoi les matières premières ont-elles été surpondérées de manière aussi persistante et pourquoi continuons-nous à les privilégier pour l'année à venir ? se demande Neuberger Berman.



La société de gestion pense que les matières premières ont tendance à bien se comporter dans trois environnements.



Dans un environnement reflationniste, la croissance économique rebondit après un ralentissement et les consommateurs et les entreprises reconstituent leurs stocks, ce qui génère une hausse constante de la demande de matières premières.



Un environnement inflationniste, ou plus précisément, une flambée inattendue de l'inflation, est largement causé par une hausse rapide des prix des matières premières, que ce soit en raison d'une perturbation inattendue de l'offre ou d'une explosion inattendue de la demande.



Enfin, les prix des matières premières augmentent souvent dans un environnement géopolitique instable. Cela peut être dû à des conflits ou à des différends qui entraînent des perturbations de l'approvisionnement et des pics d'inflation, en particulier si ces tensions éclatent dans des zones clés de production ou de transit pour des matières premières essentielles telles que le pétrole. Mais les consommateurs commencent souvent à payer une prime pour sécuriser l'approvisionnement, ne serait-ce que par la crainte d'une perturbation, et l'or est souvent perçu comme une couverture contre le risque.