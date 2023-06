OSLO, 28 juin (Reuters) - Le gouvernement norvégien a déclaré mercredi qu'il avait donné le feu vert aux compagnies pétrolières pour développer 19 champs de pétrole et de gaz avec des investissements de plus de 200 milliards de couronnes norvégiennes (16,89 milliards d'euros) dans le cadre d'une stratégie visant à accroître la production au cours des prochaines décennies.

Le parlement norvégien a introduit des incitations fiscales temporaires en 2020 pour encourager l'investissement dans le secteur pétrolier en période de faible activité, ce qui a déclenché une avalanche de projets de la part des entreprises du secteur.

Parmi ceux qui ont reçu le feu vert final mercredi, neuf seront exploités par Aker BP, trois par Equinor et plusieurs par Wintershall Dea et OMV.

"Ces projets contribueront à maintenir une production élevée et stable sur le plateau continental norvégien, ainsi qu'à créer de l'emploi et de la valeur ajoutée", a déclaré Terje Aasland, ministre norvégien du Pétrole et de l'Energie, lors d'une conférence de presse.

L'industrie pétrolière norvégienne est fortement contestée par les écologistes, car les émissions de carbone provenant de la combustion du pétrole et du gaz contribuent au changement climatique.

Oslo affirme en revanche que ses ressources pétrolières et gazières sont essentielles à la sécurité énergétique de l'Europe et qu'elles seront nécessaires pendant les décennies à venir.

La Norvège a dépassé la Russie en tant que premier fournisseur de gaz de l'Europe en 2022, Moscou ayant réduit ses approvisionnements à la suite des sanctions prises par les pays occidentaux après son invasion de l'Ukraine.

