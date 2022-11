Pétrole-L'Arabie saoudite dément envisager d'augmenter sa production

21 novembre (Reuters) -

L'Arabie saoudite a déclaré lundi que l'Opep+ s'en tenait à ses décisions antérieures en matière de réduction de sa production et n'a pas exclu de nouvelles mesures pour équilibrer le marché face à la baisse des prix, démentant ainsi un article selon lequel elle envisageait d'augmenter ses pompages, a rapporté l'agence de presse officielle SPA.

Le Wall Street Journal avait auparavant écrit que l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Opep et de ses alliés, prévue le 4 décembre, pourrait inclure un débat sur une augmentation de la production globale du groupe de 500.000 barils par jour (bpj). L'article cite des délégués de l'Opep sans préciser leur nationalité.

"Il est bien connu que l'Opep+ ne débat d'aucune décision avant la réunion", a déclaré le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdoulaziz bin Salman, selon des propos cités par SPA, en référence à la réunion de décembre.

Les cours du pétrole, qui avaient perdu jusqu'à plus de 5% après l'article du Wall Street Journal pour tomber à leur plus bas niveau depuis janvier, ne cédaient plus que moins de 1% après le démenti saoudien.

L'Opep+ a surpris les marchés le mois dernier en décidant d'abaisser nettement ses objectifs de production. Le groupe a réduit ses pompages de 100.000 bpj en octobre avant de convenir d'une diminution de deux millions de bpj à partir de novembre, malgré l'opposition de plusieurs pays, dont les Etats-Unis.

Le ministre saoudien a déclaré à SPA que l'Opep+ pourrait encore réduire sa production en cas de besoin.

"La baisse actuelle de deux millions de bpj de l'Opep+ est valable jusqu'à la fin 2023 et s'il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures en réduisant la production pour équilibrer l'offre et la demande, nous sommes toujours prêts à intervenir", a-t-il dit. (Reportage Ann Maria Shibu à Bangalore, Maha El Dahan et Alex Lawler; version française Claude Chendjou et Marc Angrand, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)