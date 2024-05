L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, sont connus collectivement sous le nom d'OPEP+ et se réuniront le 2 juin pour discuter de leur politique commune de production de pétrole.

Vous trouverez ci-dessous des informations essentielles sur l'OPEP+ et son rôle.

QUE SONT L'OPEP ET L'OPEP+ ?

L'OPEP a été fondée en 1960 à Bagdad par l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie saoudite et le Venezuela dans le but de coordonner les politiques pétrolières et de garantir des prix équitables et stables. Aujourd'hui, elle regroupe 12 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, qui représentent environ 30 % du pétrole mondial.

L'influence de l'OPEP a été remise en question au fil des ans, ce qui a souvent entraîné des divisions internes. Plus récemment, la poussée mondiale vers des sources d'énergie plus propres et l'abandon des combustibles fossiles pourraient, à terme, réduire sa domination.

Fin 2016, l'OPEP a formé la coalition dite "OPEP+" avec dix des principaux exportateurs de pétrole non membres de l'OPEP, dont la Russie.

La production de brut de l'OPEP+ représente environ 41 % de la production mondiale de pétrole. Le principal objectif du groupe est de réguler l'offre de pétrole sur le marché mondial. Les leaders sont l'Arabie saoudite et la Russie, qui produisent respectivement 9 millions et 9,3 millions de barils par jour (bpj) de pétrole.

L'Angola, qui a rejoint l'OPEP en 2007, a quitté le bloc au début de cette année, citant des désaccords sur les niveaux de production. L'Équateur a quitté l'OPEP en 2020 et le Qatar en 2019.

COMMENT L'OPEP INFLUENCE-T-ELLE LES PRIX MONDIAUX DU PÉTROLE ?

Selon l'OPEP, les exportations de ses États membres représentent environ 49 % des exportations mondiales de brut. L'OPEP estime que ses pays membres détiennent environ 80 % des réserves prouvées de pétrole dans le monde.

En raison de l'importance de sa part de marché, les décisions prises par l'OPEP peuvent avoir une incidence sur les prix mondiaux du pétrole. Ses membres se réunissent régulièrement pour décider de la quantité de pétrole à vendre sur les marchés mondiaux.

Par conséquent, lorsqu'ils réduisent l'offre en réponse à une baisse de la demande, les prix du pétrole ont tendance à augmenter. Les prix ont tendance à baisser lorsque le groupe décide de fournir davantage de pétrole au marché.

Le groupe OPEP+ réduit actuellement sa production de 5,86 millions de bpj, ce qui correspond à environ 5,7 % de la demande mondiale.

Les réductions comprennent 3,66 millions de bpj par les membres de l'OPEP+ jusqu'à la fin de 2024. Des réductions volontaires de 2,2 millions de bpj supplémentaires par certains membres expirent à la fin du mois de juin.

La réunion du 2 juin pourrait décider de prolonger les réductions volontaires de plusieurs mois, ont déclaré des sources à Reuters.

Les réductions volontaires sont menées par l'Arabie saoudite avec une réduction de 1 million de bpj.

Malgré les réductions importantes de la production, les prix du pétrole brut Brent sont proches de leur niveau le plus bas de l'année, à 81 dollars le baril, en baisse par rapport au pic de 91 dollars atteint en avril, sous la pression des stocks élevés et des inquiétudes concernant la croissance de la demande mondiale. [O/R]

COMMENT LES DÉCISIONS DE L'OPEP AFFECTENT-ELLES L'ÉCONOMIE MONDIALE ?

Certaines réductions de l'offre du groupe de producteurs ont eu des effets significatifs sur l'économie mondiale.

Pendant la guerre israélo-arabe de 1973, les membres arabes de l'OPEP ont imposé un embargo aux États-Unis en représailles à leur décision de réapprovisionner l'armée israélienne, ainsi que d'autres pays qui soutenaient Israël. L'embargo a interdit les exportations de pétrole vers ces pays et a entraîné une réduction de la production de pétrole.

L'embargo pétrolier a mis sous pression une économie américaine déjà tendue, qui était devenue dépendante des importations de pétrole. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, entraînant des coûts de carburant élevés pour les consommateurs et des pénuries de carburant aux États-Unis. L'embargo a également conduit les États-Unis et d'autres pays au bord d'une récession mondiale.

En 2020, lors des lockdowns COVID-19 dans le monde entier, les prix du pétrole brut ont chuté. À la suite de cette évolution, l'OPEP+ a réduit sa production de pétrole de 10 millions de barils par jour, ce qui équivaut à environ 10 % de la production mondiale, pour tenter de soutenir les prix.

Le prix de l'essence est un sujet politique important aux États-Unis, où une élection présidentielle aura lieu cette année, et a incité Washington à demander à plusieurs reprises à l'OPEP+ de libérer davantage de pétrole.

L'OPEP affirme que son rôle est de réguler l'offre et la demande plutôt que les prix. Les membres du groupe dépendent fortement des recettes pétrolières, le budget de l'Arabie saoudite s'équilibrant à un prix du pétrole compris entre 90 et 100 dollars le baril, selon diverses estimations.

LE DILEMME DE LA CAPACITÉ

Outre les réductions de production, l'OPEP+ devrait débattre cette année des capacités de production de ses membres, une question historiquement controversée.

Le groupe a chargé trois sociétés indépendantes - IHS, WoodMac et Rystad - d'évaluer la capacité de production de tous les membres de l'OPEP+ d'ici à la fin du mois de juin.

Les estimations de capacité aident l'OPEP+ à établir des chiffres de production de référence à partir desquels les réductions sont effectuées.

Les pays membres ont tendance à se battre pour obtenir des estimations de capacité plus élevées afin de bénéficier d'une base de référence plus importante et de se retrouver avec des quotas de production plus élevés après l'application des réductions et donc, en fin de compte, avec des revenus plus importants.

Le besoin de nouveaux quotas se fait sentir alors que des membres tels que les Émirats arabes unis et l'Irak augmentent leur capacité de production, tandis que le plus grand producteur de l'OPEP, l'Arabie saoudite, a réduit les ajouts à son potentiel de production.

La Russie, membre de l'OPEP+, a vu sa capacité de production réduite par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales.

QUELS SONT LES PAYS MEMBRES DE L'OPEP ?

Les membres actuels de l'OPEP sont les suivants : L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, l'Iran, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Venezuela.

Les pays non membres de l'OPEP qui font partie de l'alliance mondiale OPEP+ sont représentés par la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, Bahreïn, Brunei, la Malaisie, le Mexique, Oman, le Sud-Soudan et le Soudan.

Sources : Reuters News, site web du Forum économique mondial : Reuters News, site web du Forum économique mondial, site web de l'OPEP, site web du département d'État américain.